Rozhodol sa približne pred rokom. Manažéri nemocnice si ho vyhliadli na pracovno-sociálnom portáli. „Zavolali mi a hneď sme sa dohodli na všetkých podmienkach vrátane ubytovania pre mňa a rodinu,“ hovorí Peter.

Neporovnateľné podmienky

Keď odchádzal zo Slovenska, zdalo sa, že prvá vlna COVID-19 je zvládnutá. „Keby som vedel, ako sa všetko vyvinie, priznávam, že by som neodišiel, nemám v povahe utekať z bojiska. Stalo sa však to, čo nikto nečakal. Musím povedať, že pracovné podmienky sú v Česku rádovo lepšie, ako je štandardom na Slovensku, a to hlavne v malých nemocniciach. Odborne je práca porovnateľná, mentalita ľudí takmer identická, možnosti odborného rastu sú však neporovnateľne lepšie,“ rozpráva lekár.

Odchod neľutuje

Prízvukuje, že v Česku je prioritou investovať do ľudí a zlepšenia pracovných podmienok. V ich nemocniciach pracujú ľudia z mnohých európskych krajín, Slovákov je však najviac, s ich akceptáciou a zaradením do kolektívu nie je podľa slov Petra žiadny problém.

„Keď sa môj nadriadený na Slovensku dozvedel, že odchádzam, vyjadril poľutovanie nad tým, že mi nemôže poskytnúť porovnateľné finančné podmienky, aké som mal v tom čase dohodnuté v Česku. Po viac než roku práce v zahraničí môžem povedať, že ani ja, ani moja rodina sme odchod do Česka neoľutovali, naopak, som rád, že sme sa odhodlali odísť. Nie je to len o pracovnej pozícii, na ktorú by som doma dosiahol možno niekedy v preddôchodkovom veku, ale aj financiách, ktoré sa s tými na Slovensku vôbec nedajú porovnať. Rádovo je to aj dvojnásobne viac, ako som zarábal doma,“ uzatvára mladý primár.

Aktívne vyhľadávanie a nadštandardný plat

Česi sa nespoliehajú len na reakcie záujemcov, ale manažéri jednotlivých nemocníc sami oslovujú slovenských zdravotníkov, o ktorých majú záujem. Občas sa ani nemusia veľmi namáhať, aby lekára prehovorili, pretože podmienky, ktoré ponúkajú, sú neporovnateľné so slovenskými.

So záujmom verejnosti sa stretol inzerát s ponukou na miesto primára interného oddelenia pre oblasť severovýchodných Čiech. Už jeho úvod znie zaujímavo. „Sme si istí, že vás dokážeme finančne veľmi nadštandardne ohodnotiť!“ V ďalších riadkoch prichádza bomba v podobe náborového príspevku až 600-tisíc českých korún, čo je zhruba 24-tisíc eur.