Pozrite, čo mnohých mladých neláka robiť: Martin zo Zbehov si TO nevie vynachváliť ×

Určite si mnohí pamätáte detskú hru Remeslá, kde jedno dieťa bez slov, len v náznakoch predvádza, čo remeselník robí a ostatní hádajú, o aké povolanie ide. Čo robí Martin Margetín (35) z obce Zbehy v okrese Nitra, by zrejme viacerých potrápilo, kým by to uhádli.