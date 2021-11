Igor, ktorý sa práve nachádzal v Miloslavove zažil vo štvrtok poobede šok, ako nikdy predtým!

Vyšiel von a na chodníku si všimol obrovského hada, ktorý rozhodne nie je bežný pre naše teplotné končiny. So svojim nálezom sa pochválil v komunitnej skupine na sociálnej sieti. "Chcel by som poprosiť chovateľa takýchto krásnych 2-metrových pytónov, aby si na svojich chovancov dával väčší pozor," napísal v príspevku, pričom cynicky dodal, že aktuálne miestne jesenné stredoeurópske klimatické podmienky týmto krásnym tvorom neprospievajú. "Takisto neprospievajú psychike obyvateľov stretnutia s nimi v miestnych záhradách."

Príspevok mal stovky prekvapených aj zhrozených reakcií. "To je hrozné... Mali by vôbec zakázať chov, ja sa toho bojím ako hovado, asi by som umrela pri stretnutí s ním," vyjadrila svoj názor Lívia. Pridali sa aj ďalší. "Super, ďakujem. Moje večerné prechádzky sú asi u konca. Načo toto komu doma je? A prečo si to nevedia ustrážiť a mať doma zavreté?" reagovala Michaela.

