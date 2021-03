Člen epidemiologického konzília vlády, profesor Vladimír Krčméry čelí momentálne veľmi nepríjemnej fáme, ktorú vypustilo "do sveta" štvavé rádio Infovojna. V rámci vysielania 3. marca vystúpila osoba, ktorá sa predstavila ako pani Ľudmila, ktorá žije v Egypte. Obvinila Krčméryho, že má zákaz vstupu do Strednej Afriky.

Žena hovorila o uznávanom lekárovi veľmi neúctivo a arogantne.

Reči o zákaze vstupu i opilosti

"Ho odtiaľ vykopli, lebo tam robil zakázané pokusy, testoval si tam tie svoje vakcíny, ale však nechápem, ako sa tam k tomu dostal, pretože on má vlastne profesúru z opatrovateľskej služby. Takže to je jedna vec, no a dosť bol agresívny na tom sympóziu, no a už keď bolo po tej oficiálnej časti, a už večer sa sedelo pri koktejloch, tak som ho zažila v neskutočnom rozpoložení, tak ako prasprostý praobyčajný hnusný ožran, proste pomočený, pokadený, pozvracaný, proste hanba pre celé Slovensko," nekladla si servítku pred ústa.

Bez oponentov

Moderátori Infovojny Adrián Repčok a Norbert Lichtner, bez toho, aby mali tvrdenie tejto "pani Ľudmily" overené, prípadne, aby ona sama to nejako doložila, vypustili túto informáciu nielen do éteru, ale aj na sociálne siete, nepožiadali pritom o stanovisko ani dotknutého lekára.

Profesor Vladimír Krčméry sa chce brániť proti ohováraniu právnou cestou. Zdroj: Martin Baumann

Žaloba za ohováranie

Profesor Krčméry tvrdí, že ide o výmysly „Nikdy som tam neorganizoval žiadne očkovanie. Venovali sme sa liečeniu pacientov s maláriou a HIV." Je presvedčený, že sa stal terčom útokov konšpirátorov práve kvôli propagovaniu očkovania. Rozhodol sa brániť právnou cestou, podaním trestného oznámenia i občianskoprávnou žalobou pre ohováranie.

"Rozdávanie" titulov

Toto nie je prvý útok na Krčméryho, niekoľkokrát sa objavili informácie o ním založenej Vysokej škole svätej Alžbety, že udeľuje profesorské tituly kde-komu najmä v odboroch sociálna práca a verejné zdravotníctvo, a to aj cudzincom, ktorí vo svojej krajine neuspeli. Mnohé sa pohovorilo aj o absolventoch končiacich s titulom Bc. alebo Mgr., ktorí dostali titul za mimoriadne krátky čas štúdia.

Košická advokátka Adriana Krajníková sa zviditeľnila štvaním prvorodičky v košickej nemocnici. Zdroj: archív P.K

Nulitný, nulitná, nulitné...

Rádio Infovojna zviditeľnila "nulitná" advokátka Adriana Krajníková z Košíc, ktorá radila cez telefón prvorodičke, aby si nenasadila rúško a nedala testovať seba ani dieťa. Slovenská advokátska komora, neskôr oznámila, že Krajníkovej pozastavuje činnosť. Advokátka má politické ambície a založila novú politickú stranu. Jej veľkým priaznivcom, ale platí to aj opačne, je Štefan Harabin.

