Všetci už majú pandémie nového koronavírusu plné zuby, ale pri otázke očkovania mnohí bočia. Profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry potvrdil, že vakcíny sú skutočne bezpečné a sám by sa dal zaočkovať aj ruským Sputnikom. Najsilnejšie vedľajšie účinky bude mať pravdepodobne jediná živá vakcína. Bude sa ňou očkovať aj u nás?

Prvé vakcíny sa na Slovensko dostanú pravdepodobne v druhej polovici januára, potvrdil to v relácii Na telo plus minister zdravotníctva Marek Krajčí. Termín sa posunul preto, že k schváleniu príde najskôr 29.12. pre očkovaciu látku od Pfizer a BioNTech a 12.1. by mohli povoliť aj vakcínu od firmy Moderna.

Očkovať sa budú najprv zdravotníci v nemocniciach aj ambulanciách. Odhadom je ich približne asi 80-tisíc. Nasledovať budú pracovníci krlitickej infraštruktúry ako sú policajti, hasiči, vojaci či zamestnanci elektrární.

„Kritická infraštruktúra môže mať 30-40 tisíc, pracovníci v DSS-kách, je ich 40-tisíc, keby sme zobrali aj terénnych sociálnych, je ich 55-tisíc,“ povedal infektológ Pavol Jarčuška. Bežná populácia sa tak k vakcíne dostane najskôr koncom marca alebo v apríli.

Podľa profesora Vladimíra Krčméryho sa netreba báť ani ruskej ani čínskej vakcíny. „Veda je svetová a buď je v prospech v človeka alebo nie je v prospech človeka,“uviedol profesor Vladimír Krčméry.

Čína však pracuje so živou vakcínou a očkovaným teda hrozia silné vedľajšie účinky. „Európske sú všetko neživé vakcíny a to je v prospech toho, že sa očakáva ďaleko menej vedľajčích nežiadúcich účinkov ako pri čínskych vakcínach,“ potvrdil profesor v spomínanej relácii.

„Chcem zdôrazniť, že žiadna lieková agentúra, ani FDA ani EMA(Správa potravín a liečiv a Európska lieková agentúra, pozn. red.) si netrúfne, dokonca si myslím, že ani ruská alebo čínska si netrúfnu dodať na hromadné použitie pre stámiôióny ľudí, ktorý by bola problémová z hľadiska bezpečnostného profilu,“ dodal Krčméry.

