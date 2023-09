Maďarský zväz včelárov len prednedávnom vydal varovanie, pri ktorom upozorňuje svojich členov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim včelniciam. V oblasti Győr-Moson-Sopron sa totiž vyskytuje sršeň ázijský, ktorý už predstavuje na viacerých miestach vo svete veľké ohrozenie. Je predátorom našich včiel a dokáže zlikvidovať celé včelnice, keďže jeden sršeň za jediný deň dokáže zožrať až 50 včiel.

Potvrdzuje to aj predseda včelárov bratislavského kraja Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milan Rusnák. “Ázijský sršeň je mimoriadny dravec a 60 % jeho stravy tvoria včely. Avšak, likviduje akýkoľvek hmyz. Je to výborný letec - chytí za letu vážku, mäsiarku a ľahko si poradí aj so včelou. Odcvakne jej hlavu i bruško a s hruďou, kde sa nachádza najviac bielkovín, odchádza,” vysvetľuje odborník s tým, že na Slovensku sa zatiaľ nevyskytuje.

V roku 2004 ho doviezli kontajnerom do Francúzska a odtiaľ sa šíril 100 km ročne po celom Francúzsku, nachádza sa aj v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, zasahuje do hraníc južného Nemecka a na hranice Švajčiarska a Rakúska. V 2016 ho Európska Únia vyhlásila za invázny druh. Tento druh je špecifický aj tým, že je mimoriadne agresívny, čo sa týka aj obyvateľstva.

“Náš sršeň napr. zaháňa cyklistu 20 metrov a potom sa vráti. Ázijský sršeň ho naháňa 200-300 metrov a normálne ho “dobodá”. Na človeka sa môže vrhať aj niekoľko desiatok týchto sršňov. Ide o mimoriadne účinný a bolestivý jed. Takže nemajú problém len včelári, ale aj bežní ľudia i dobytok. Je extrémne dravý a má rôzne stratégie,” ozrejmuje Rusnák, podľa ktorého sa tento problém už čoskoro môže týkať aj Slovenska. V prípade jeho nájdenia u nás je nevyhnutné ho hneď zahubiť, kým sa nerozmnoží. Ak sa tak stane, rozšíri sa aj do 50-80 km vzdialenosti od miesta výskytu.

