Niekoľko dní ochranári trojicu medvieďat sledovali, napokon ich odchytili medzi Štrbským a Popradským plesom. „Pre samotný odchyt sme sa rozhodli aj kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu medvieďat. Tri siroty sme previezli do záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá,“ vraví Michal Haring, zoológ Správy TANAP-u.

V Zázrivej mali všetko, čo potrebovali. Ošetrovatelia začali rozmýšľať, čo s mláďatami ďalej. Jednoznačne sa zhodli na tom, že ideálne podmienky im zaručí košická zoologická záhrada. „Našou úlohou bolo ich socializovať, aby si zvykli na ľudí, aby začali spolupracovať, lebo nám bolo jasné, že skončia v zoo, a že celý život budú musieť spolupracovať s ľuďmi. Samozrejme, hlavnou úlohou bolo zlepšiť ich zdravotný stav, aby sme ich dostali z tej dehydratácie a vyhladovania, a potom začipovať ich a urobiť všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné pre karanténu,“ spresňuje správca záchrannej stanice Metod Macek s tým, že trvalo štyri-päť týždňov, kým si zvykli na kontakt s človekom.

ZOO Košice je jediná na Slovensku, ktorá spĺňa podmienky pre kvalitný život

Mláďatá do Košíc previezli posledný augustový týždeň a dostali mená Alica, Hugo a Mišo. Vo veľkom medveďom areáli sa rýchlo udomácnili, no citlivo ešte reagujú na cudzie zvuky. Ak je pre nich niečo neznáme, rýchlo sa schovajú buď na stromoch, alebo vo vnútornom chovnom zariadení. „Návštevníci ich môžu vidieť každý deň, samozrejme, treba si uvedomiť, že sú to mláďatá a majú taký zvláštny režim, to znamená, že sa správajú ako malé deti. Myslím si, že hlavne v zimnom období už budú tak socializované, že budú v tom výbehu tráviť čo najviac času,“ reaguje riaditeľ ZOO Erich Kočner.

Medvede sú neodmysliteľnou súčasťou košickej zoologickej záhrady. Tradícia sa drží už tridsaťpäť rokov a narodilo sa tu celkovo jedenásť mláďat. V roku 2002 tu na svet prišli pätorčatá zapísané dokonca do Guinnessovej knihy rekordov.

V areáli žije aj 26-ročný medveď Žabo a tri dospievajúce medvede zachránené z prírody - súrodenci Filip a Máša z Malej Fatry, i medvedica Tatranka

Hoci priestory prešli výraznými zmenami, je potrebné ich aktuálne upraviť kvôli štandardom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. „Zdroje na rekonštrukciu a najmä oplotenie takmer hektárového výbehu hľadáme aj prostredníctvom výziev Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR. Nedávno sme opäť zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie a v týchto dňoch čakáme na rozhodnutie,“ hovorí riaditeľ Kočner.

Košický primátor deklaruje, že z mestského rozpočtu kvapne do ZOO takmer 2,5 milióna. „Teší ma, že ZOO patrí aj vďaka našim investíciám do jej prevádzky medzi najväčšie atrakcie nášho mesta a po vynútených obmedzeniach v súvislosti s ochorením Covid-19 láka čoraz viac spokojných návštevníkov. Dôkazom toho je aj júnové pokorenie hranice 5-miliónov návštevníkov. Verím, že aj Hugo, Michal a Alica sa v našej ZOO budú veľmi dobre cítiť a po svojej aklimatizácii budú patriť po všetkých stránkach medzi doslova najväčšie atrakcie,“ odpovedá Jaroslav Polaček, primátor Košíc.

