Pre rekordné zdražovanie majú mnohé slovenské domácnosti hlboko do vrecka. Zlou správou je, že rast cien tak skoro neskončí, práve naopak, má to byť ešte horšie. Najvýraznejšie zdraželi potraviny, ktoré každý mesiac ukrajujú významnú časť našej výplaty. Ako na jedle ušetriť a navyše jesť zdravo? Za necelých 25 eur sme nakúpili potraviny na týždeň tak, aby sa z nich dalo navariť jedno teplé jedlo denne.

Zdraželi energie, pohonné látky, stavebný materiál aj služby. Ohromný skok zaznamenali najmä potraviny a to aj tie základné. Obyčajné potraviny sa pomaly stávajú luxusným tovarom a niektorí Slováci musia pri pokladnici poriadne premýšľať nad tým, čo si ešte do košíka prihodia a čo už je mimo rozpočet.

V trende zdražovania, žiaľ, bude pokračovať aj rok 2022. Navyše rast cien má pokračovať ešte výraznejšie. „Naši mlynári avizujú zdražovanie potravinárskej pšenice. Pokračovanie zdražovania energií bude mať ďalší vplyv na výrobu rozhodujúcich komodít – nielen agropotravinárskych. Tretia vlna covidu, prípadne ďalšie a hroziaci omikron sú ďalšími premennými, ktoré určia trendy v roku 2022,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Dodala, že takmer všetky základné poľnohospodárske komodity za vlaňajšok prepisovali svoje dlhodobé maximá. Cena kukurice presiahla vlani úroveň 6,60 eur za bušel (25,4 kg) a priblížila sa tak k historickým maximám v roku 2012. Podobne na tom bola aj sója či pšenica. Cena kávy v roku 2021 vzrástla o viac ako 100 percent. Podobne to bolo aj na trhu s hovädzím a hydinovým mäsom či mliekom a mliečnymi výrobkami.

Analytička 365.bank Jana Glasová predpovedá, že inflácia v rámci potravín dosiahne v tomto roku až 7 percent. „Dôvodom sú hlavne vysoké ceny agrokomodít a potravín na svetovom trhu, drahá ropa a prudké zdražovanie energií vo svete, čo sa následne premieta aj do spotrebiteľských cien potravín v obchodoch. Vysoké ceny potravín nás budú trápiť zrejme počas celého 1. polroka 2022, v druhom polroku by sa situácia mohla upokojiť,“ dodala Glasová.

V najbližších mesiacoch sa preto treba pripraviť na ťažké časy. Prinášame vám niekoľko rád, aby bola vaša strava aj niekoľko dní pred výplatou vyvážená a plnohodnotná a zároveň nezruinovala váš rodinný rozpočet. Základom úspechu je podľa výživovej poradkyne Zdenky Havettovej dôkladný nákupný zoznam. Pred návštevou obchodu si sadnite a spíšte si ingrediencie, z ktorých budete variť celý týždeň. Ideálne je, ak jednu surovinu použijete na viacero spôsobov, vďaka čomu vám nebudú ostávať zvyšky.

„Vyskladajte si jedálniček rozmanito, tak, že v ňom budete mať sladké jedlo, polievku a hlavné jedlá. Aj z lacných ingrediencií, ako je napríklad pšeno, viete uvariť niekoľko porcií,“ radí odborníčka Havettová. Pamätajte tiež na to, že sa vždy viac oplatí ísť na veľký nákup raz do týždňa, ako na niekoľko menších nákupov. Taktiež je dôležité sledovať akcie v obchodoch a kupovať radšej veľké balenia. Ak si však už kúpite namiesto troch malých bielych jogurtov jedno veľké vedierko, myslite na to, ako ho zužitkovať. Okrem raňajok ho môžete použiť napríklad aj do varenia alebo ako základ dresingu.

Výživová poradkyňa pripravila 5 receptov, ktoré vás zasýtia na celý týždeň. Cena všetkých ingrediencií spolu bola iba 24,74 eura. Pozrite, čo chutné sme z nich dokázali uvariť.

