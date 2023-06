Klasický domáci šťavnatý burger

Skúste vyskúšať hamburger inak, ako ho poznáme. Zdroj: archív

30 min.

stredná náročnosť

3 porcie

Suroviny: 450 g hovädzieho mäsa, 1 žĺtok, 1 PL worcesterskej omáčky, 3 žemle, 6 šalátových listov, 3 hrubé plátky cibule, 6 plátkov slaniny, 3 hrubé plátky paradajok, 3 plátky syra (čedar), 6 plátkov zaváranej uhorky, soľ a čierne korenie podľa chuti.

Na dresing: 3 PL kečupu, 1 PL horčice, 2 PL majonézy, 8 kvapiek tabasca, 1/2 ČL sušeného oregana.

Postup: Mäso si pripravíme už hodinu (alebo i dlhšie) pred varením. Zmiešame mleté hovädzie mäso s worcesterskou omáčkou, vytvarujeme do placiek a vložíme do chladničky. Potom mäsové placky osolíme a okoreníme z každej strany. Nakrájame cibuľu, paradajky a zaváranú uhorku na hrubšie plátky. Umyjeme šalát a necháme ho odkvapkať. Pripravíme si dresing zmiešaním potrebných ingrediencií. Nachystáme si dve panvice. V jednej opečieme mäso a v druhej žemle, slaninu a cibuľu. Môžete na to použiť aj gril. Mäso smažíme z každej strany približne 4 minúty. Mäso otočíme iba raz a hneď po otočení naň položíme syr. Nakoniec vytvoríme hamburger, suroviny dáme dokopy v tomto poradí: žemľa, dresing, šalát, rajčina, mäso, syr, cibuľka, slanina, uhorka, dresing, žemľa.

Bravčová panenka: Recept na ďalšej strane!