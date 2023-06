Nakúpte za diskontné ceny v Lidli a navarte si niečo zdravé, chutné, jednoduché - a ešte aj na našský, slovenský spôsob. A verte, bude to chutiť vám aj vašim deťom. Môžu to mať ako darček k Medzinárodnému dňu detí.

Hustá polievka zo zelenej šošovice

40 min.

nízka náročnosť

10 porcií

Suroviny: 2 PL olivového oleja, 1 cibuľa, 4 strúčiky cesnaku (2 nadrobno nakrájané a 2 pretlačené), 1 ČL sladkej mletej papriky, 1 PL kukuričnej múky, 3,5 l zeleninového vývaru alebo vody, 1/2 hrnčeka zelenej šošovice, 4 stredné zemiaky, 3 menšie mrkvy, 1 veľký petržlen, 1 konzerva lúpaných krájaných paradajok, čerstvá/mrazená/sušená petržlenová vňať, čerstvá/mrazená/sušená zelerová vňať, 1 PL majoránky, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Do hrnca nalejeme olivový olej, cibuľu nadrobno nakrájame a restujeme ju do sklovita. Pridáme 2 strúčiky nadrobno nakrájaného cesnaku, a hneď ako začne rozvoniavať, pridáme papriku a krátko restujeme. Keď začne korenie voňať, zasypeme cibuľu a cesnak kukuričnou múkou a opekáme asi 3 minúty. Ak sa múka lepí na dno hrnca, pridáme ešte olivový olej. Potom pridáme vývar, prípadne vodu. Prikryjeme a počkáme, kým nezačne vrieť. Medzitým si očistíme a nadrobno nakrájame zemiaky, mrkvu a petržlen. Keď vývar vrie, pridáme prepláchnutú šošovicu, mrkvu a petržlen a varíme asi 20 minút alebo kým šošovica nie je uvarená do polomäkka. Potom pridáme zemiaky a paradajky, polievku osolíme a okoreníme. Nakoniec pridáme nadrobno nakrájanú petržlenovú a zelerovú vňať a varíme, kým sú zemiaky mäkké. Keď je všetko uvarené, pridáme 2 strúčiky pretlačeného cesnaku a majoránku a ihneď odstavíme.

