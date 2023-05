VÍKENDOVÉ VARENIE: Je čas na grilovačku vo veľkom štýle za diskontné ceny! ×

Konečne to vyzerá, že sa počasie umúdri! Cez víkend by mal dážď ustať, malo by byť slnečno a príjemne teplo. Takže je čas otvoriť grilovaciu sezónu! Máme pre vás zopár super receptov, na ktoré nakúpite suroviny v Lidli za diskontné ceny.