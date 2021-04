Viac ako 160-tisíc Slovákov je prihlásených v Čakárni na očkovanie, no termín im ešte neprišiel. Mnohí sa preto pýtajú, kedy prídu na rad. Ministerstvo zdravotníctva vysvetľuje dôvody, prečo ešte nedostali SMS. Zároveň radí, ako môžete zvýšiť šancu na svoju vakcínu.

Na rad sa dostali už aj mladší ľudia nad 40 rokov, no tisíce starších Slovákov stále na svoju vakcínu čakajú. Mnohí sa preto opodstatnene pýtajú, prečo im ešte neprišiel termín na očkovanie. Niektorí sú zaregistrovaní v aplikácii Čakáreň už celé týždne.

Ministerstvo zdravotníctva túto otázku v poslednom čase dostalo od mnohých rozhorčených občanov. „Termín z Čakárne neprichádza hneď po registrácii, ale až vtedy, keď sa dostanete na rad. Koľko to bude trvať, závisí od toho, koľko ľudí starších od vás sa hlási alebo bude hlásiť do očkovacích centier, do ktorých ste sa prihlásili,“ objasnil rezort na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Prednosť majú starší

Termíny sa striktne prideľujú podľa veku. Ľudia, ktorí sa zaregistrovali do Čakárne neskôr ako vy, ale sú starší, dostanú termín skôr. „Najpravdepodobnejší dôvod, prečo vám doteraz neprišiel termín, je to, že v Čakárni bolo na vami vybrané očkovacie miesta registrovaných ešte stále dosť ľudí starších ako ste vy,“ približuje.

Iné je to však v prípade vekovej kategórie od 40 do 59 rokov. Táto skupina dostáva vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. Vo viacerých regiónoch je však malý záujem, a preto sa mnohí aj relatívne mladí ľudia dostali na rad pomerne rýchlo. Veľa ľudí pri AstraZenece vyčkáva po podozreniach na vzácne prípady krvných zrazenín.

