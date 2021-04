Hoci aktuálne u nás stále platí zákaz cestovania do zahraničia na účely dovolenky, mnohí sú už rozhodnutí vynahradiť si minuloročné premrhané leto. Kým v roku 2019 trávilo dovolenku v našej najobľúbenejšej destinácii – v Chorvátsku – takmer 500-tisíc Slovákov, vlani ich k Jadranu pre pandémiu vycestovalo len niečo vyše 115-tisíc. Turistov láka aj krajina, ktorá je od cestovného ruchu doslova závislá. Chorváti si na tento rok nachystali projekt na podporu miestneho cestovného ruchu. Dôveryhodné podniky v Chorvátsku dostanú špeciálnu nálepku „Stay Safe in Croatia“, ktorá má garantovať bezpečnosť daného podniku alebo inštitúcie. Podľa chorvátskej ministerky turizmu Nikoliny Brnjac sa do projektu prihlásilo už viac ako 10-tisíc chorvátskych subjektov. Samolepku môžu získať reštaurácie, bary, ale aj hotely či súkromné apartmány.

Aj Gréci sa snažia zachrániť turistickú sezónu a presvedčiť turistov o tom, že dovolenka u nich je bezpečná. Grécky ostrov Kastellorizo nie je ani zďaleka taký známy ako Kréta či Mykonos. Vo svete sa však o ňom začína hovoriť. Stal sa totiž prvou destináciou v Európe bez koronavírusu. Ostrov ležiaci v Egejskom mori už zaočkoval oboma dávkami vakcíny všetkých svojich 520 obyvateľov. Pred letom plánuje grécka vláda zaočkovať aj obyvateľov všetkých ostatných malých ostrovov. Práve na ostrovy lákajú Gréci dovolenkárov. Kastellorizo očakáva nárast turistov o 35 percent. Letná turistická sezóna by v Grécku mala odštartovať už v polovici mája. V rámci príprav budú prioritne očkovaní aj zamestnanci gréckeho sektoru služieb, ktorí dostanú vakcínu hneď po občanoch z najrizikovejších skupín. Minister pre cestovný ruch Harry Theocharis však pripomenul, že všetci návštevníci sa musia počas dovolenky pripraviť na náhodné testovanie na prítomnosť nového koronavírusu.

Na dôležitú letnú sezónu sa chystajú aj Španieli. Minister pre cestovný ruch Fernando Valdésa potvrdil, že vláda v Madride pripravuje tzv. zelený koridor pre turistov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, čiže o zrušení cestovných obmedzení pre tých, ktorí budú očkovaní proti novému koronavírusu. Podobné výhody pre zaočkovaných turistov ponúkajú aj mnohé ďalšie destinácie ako Island, Dánsko, Kanárske ostrovy, Azory, Madeira, Kréta či Gruzínsko.

V niektorých destináciách vôbec neprekáža, ak ešte zaočkovaní nie ste. Práve naopak, exotické Maldivy vám vakcínu ponúknu priamo v letovisku. Maldivská ekonomika je od turistického ruchu závislá - pochádza z neho 67 percent hrubého domáceho produktu krajiny. Maldivský minister turistiky avizoval kampaň v znamení troch V - „visit, vaccinate, vacation" (návšteva, očkovanie, dovolenka).

Ostrov Malta na to ide ešte rafinovanejšie, svojich návštevníkov sa rozhodli odmeniť štedrým „vládnym vreckovým“. Ak v krajine strávite aspoň 3 noci, odmena je vaša. Najviac, až 200 eur na osobu, dostane turista, ktorý si objedná pobyt v päťhviezdičkovom hoteli. Ak sa ubytujete v štvorhviezdičkovom, dostanete 150 eur a v trojhviezdičkovom 100 eur. Vládna podpora začína platiť pre dovolenky od 1. júna. Vláda na program zatiaľ vyčlenila 3,5 milióna eur.

