Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je v úrade len pár dní a už robí poriadok. Upraví sa očkovací poradovník a už od 1. mája by vakcínu mali dostať aj ďalšie skupiny ľudí. Patríte k nim?

Ministerstvo pripravuje aktualizáciu vyhlášky na očkovanie. Plánuje spustiť očkovanie chronicky chorých pacientov, skupinové očkovanie a sprievod pre seniorov nad 70 rokov. Cieľom urýchliť očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19. Vyhláška ešte nie je platná, aktuálne je na pripomienkovaní.

„Prosíme preto, aby sa občania nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, nakoľko to bude možné až po tom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti. Vakcinačné centrá zatiaľ nie sú oprávnené takéto osoby zaočkovať,“ informuje ministerstvo.

Najprv ťažko chorí pacienti

Chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a budú zaradení za osoby s vekom nad 70 rokov. Do jednej fázy s osobami nad 60 rokov sa zariadia osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Zdravotné poisťovne vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami, ktoré sú určené vo vyhláške. Ich zoznam nájdete TU.

Záujemca sa zaregistruje na stránke www.korona.gov.sk ako chronicky chorý pacient. Následne systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne. Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.

„V prípade, že záujemca o očkovanie dostane termín na inú vakcínu, než je určená pre uvedené kategórie (60+, chronicky chorí), nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov, ktorý vytvorila jeho zdravotná poisťovňa. V takom prípade by mal záujemca kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu,“ upozorňuje ministerstvo.

