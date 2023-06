Na začiatku leta sme ako odtrhnutí z reťaze! Na internete si prezeráme dovolenkové destinácie, nakupujeme nové letné oblečenie a viac času trávime aj sedením na terase s letným drinkom v ruke. Podľa prieskumu DATAMAR a MNFORCE sa nákupné správanie Slovákov počas leta výrazne mení. Oveľa viac, ako iné mesiace v roku, nakupujeme zmrzlinu a to až o 19 percent, vyšší záujem je aj o ovocie a zeleninu a to až o 13 percent a rovnako je to aj pri kúpe nápojov. „Počas prázdnin míňame viac taktiež na letné oblečenie, dovolenky, kúpaliská, reštaurácie či jedlo ako také. Ich podiely sa pohybujú v rozpätí 5 až 9 percent,” píše sa v prieskume.

O KOĽKO ZDREŽELI TYPICKY LACNÉ POTRAVINY? >> TABUĽKA V GALÉRII <<

Vyšší záujem je aj o zájazdy cestovných kancelárií. Ak si však dovolenku plánujete na poslednú chvíľu, treba si uvedomiť, že väčšina z nich je už vypredaná. „Cestovné kancelárie zazmluvnili zahraničné pobyty s výrazným časovým predstihom, z tohto dôvodu sa inflácia na ich cenách neprejavila až tak, ako sa očakávalo,” vysvetlil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Slováci tak za dovolenku pri mori zaplatia menej, než sa predpovedalo.

Z Turecka sa pred niekoľkými dňami vrátila aj Prešovčanka Patrícia (23) s Mathiasom (3). „Nemôžeme povedať, že by nás tohto roku vyšla dovolenka drahšie. Zaplatili sme približne rovnakú sumu, ako bola vlani. Prepočítavali sme, že keby sme chceli oddychovať na Slovensku, tak by nás to vyšlo viac," povedala nášmu denníku. Monika (18) z Prešova sa na dovolenku ešte len chystá. „Vlani sme boli v Egypte. Teraz sme si objednali zájazd znovu na leto, cena je približne rovnaká. Európa je v sezóne totiž drahšia ako Afrika. Pritom v Európe taký servis, bohatá na nápoje a stravu, nie je,” porovnala.

Ako je to s cenami leteniek a potravinami? Článok pokračuje na druhej strane >>>