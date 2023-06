Ako hovorí známe ľudové porekadlo, huby rastú po daždi! A keďže bol minulý týždeň upršaný viac než dosť, teraz je ten správny čas vyraziť do lesa. Daždivé počasie je skvelou predzvesťou poriadnej hubárskej sezóny a Slováci sa už teraz chvália svojimi prvými úlovkami. V ktorých oblastiach sa podľa mykológa nachádza najviac týchto darov lesa a kedy zažijeme vrchol tohtoročnej sezóny?

Hríby, kozáky, dubáky či kuriatka! Hoci je ešte iba jún, Slováci sa už teraz chvália plnými košíkmi. „Konečne prvý tohtoročný dubáčik, obec Prašník okres Piešťany,“ pochvaľuje si Rudolf svoj prvý úlovok. Naprázdno neodišla z lesa ani Eva (31). „Tento rok som už bola na hubách presne 36-krát. Sezóna je ešte iba na začiatku, čiže ešte sa žiaden veľký boom nekoná, ale niečo sa nájsť dá,“ napísala nám Eva, ktorá bola na zbere pri obci Pravenec, ktorá leží pri Prievidzi.

Do redakcie nám zaslal fotografie aj vášnivý hubár Martin (43) s Mirkou (34), ktorí pochádzajú z Nitry. „Hríbovité na jar pri ideálnych podmienkach začínajú na južnom Slovensku už cca od 20. mája. Teraz sme mali skoro všade veľa zrážok a očakávame, že hríbov bude pre každého dosť, hlavne v lokalitách ako Zlaté Moravce, Levice, Prievidza či Bánovce nad Bebravou. Moje skúsenosti sú, že to trvá približne 12 až 14 dní od dažďov. Prajeme všetkým úspešný zber húb,“ prezradili, v ktorých lokalitách by malo byť hríbov viac než dosť.

S plným košíkom odchádzala z lesa aj Monika (47) s kamarátkou. „Zmokli sme, sme unavené, máme plné košíky, ale stálo to za to,“ napísala k fotografii, na ktorej nie je s jedným plným košíkom, ale rovno so štyrmi košíkmi. „Zbieram ich všade v okrese Poprad a Kežmarok. Milujem les, prírodu a som vášnivá hubárka od detstva. Neprekáža mi ani dážď, ani teplo a sucho, ani vietor. Za každého počasia. Vždy sa z lesa vrátim s plnými košíkmi,” povedala nám.

Huby však rastú aj v iných lokalitách. Plné košíky hlásia Slováci aj z okolia Rimavskej Soboty, Sniny, zo Zvolena, z Malých Karpát pri Bratislave a na východnom Slovensku. Naopak, horšia úroda je v okolí Trenčína, Žiliny či Modry. „Dubáky už veľmi nevidno, tak počkáme, čo sa nám ukáže cez víkend. Opäť je sucho, chcelo by to dážď,“ napísal Juraj.

Kde sa podľa mykológa nachádza najviac húb a kedy môžeme očakávať vrchol sezóny? Článok pokračuje na druhej strane >>>