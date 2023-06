Obľúbená destinácia už len pre bohatých? Inflácia nám robí vrásky na čele aj doma. Napriek tomu si chceme dopriať letný oddych. Podľa každoročného prieskumu spoločnosti ZľavaDňa si dovolenku dopraje až 93 % Slovákov. Až tretina pritom plánuje ísť práve do Chorvátska. „Chorvátsko je TOP destinácia pre Slovákov. Vidieť, že záujem o cestovanie narastá aj v komplikovaných časoch zdražovania,“ potvrdil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes.

Pobyt v Chorvátsku však bude tento rok celkom iný. Dovolenkári sa musia pripraviť na viacero zmien, z ktorých asi najväčšou je vstup Chorvátska od 1. januára do schengenského priestoru a zmena meny z kún na eurá. Na prvý pohľad to pre nás Slovákov vyzerá ako pozitívna zmena, nakoľko odpadnú niekoľkohodinové kolóny na hraniciach a tiež zamieňanie peňazí. Prechod na euro však priniesol aj zdražovanie. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto vybral k „slovenskému moru“ zistiť, na aké ceny sa tento rok musíte pripraviť.

Rozhodli sme sa navštíviť Rijeku, ktorá patrí k najbližším destináciám zo Slovenska, z Bratislavy je to „len“ 530 kilometrov. Naložili sme kufre, natankovali plnú nádrž paliva, skontrolovali doklady a vydali sa na cestu vo štvrtok (1.6.) o 12.30. Zvolili sme si cestu cez Rakúsko a Slovinsko. Zastavili sme sa preto ešte na pumpe po rakúsku diaľničnú známku. Najlacnejšia, 10-dňová stojí 9,90 eura, čo je o 30 centov viac ako vlani. Ak si plánujete kúpiť elektronickú známku, dajte si pozor. Cez internet sa dá kúpiť iba na 18 dní vopred. Na poslednú chvíľu preto zvoľte nákup na benzínke v blízkosti hraníc.

Pokračovali sme bez zdržania až po Graz, kde sa pre opravu cesty vytvorila menšia kolóna. Niekoľko kilometrov sme preto išli zníženou rýchlosťou, ale bez väčšieho zdržania. Na prechod Slovinskom sme potrebovali ďalšiu diaľničnú známku. Najlacnejšia 7-dňová stojí 15 eur.

Obrovskou výhodou vstupu Chorvátska do schengenského priestoru je zrušenie hraničných kontrol pri vstupe do krajiny. V hlavnej sezóne tým ušetríte desiatky minút, v niektorých prípadoch celé hodiny. Krátkemu zastaveniu sme sa nevyhli na mýtnej bráne. Zobrali sme si lístok a po diaľnici smerovali až do Záhrebu. Za tento úsek sme zaplatili mýto 6,70 eur. V hlavnom meste Chorvátska sme si urobili prestávku na večeru. Za porciu tradičných čevapov sme zaplatili 6,30 eur a dokonca sme tu našli azda najlacnejšiu zmrzlinu za celý náš pobyt, a to 1,32 eura za kopček.

