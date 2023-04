Vlani sa zapojili do výzvy, dnes už vieme, ktoré nemocnice boli úspešné. Zmluvy na čerpanie peňazí z Plánu obnovy na obnovu nemocníc sa zatiaľ podpíšu so siedmimi nemocnicami. Preveruje sa ešte žiadosť nemocnice v Čadci. „Z ôsmich nemocníc, ktoré boli zverejnené, potvrdzujeme, že sedem je súčasťou zoznamu. Jedna ostáva v procese preverenia a je to nemocnica v Čadci, kde potrebujeme hlbšie doskúmať niektoré informácie týkajúce sa dátumov," ozrejmil dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Peniaze dostanú popradská a levická nemocnica, nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejove, Skalici, vo Zvolene a v Bojniciach. „Ide o nemocnice, ktoré najlepšie spĺňali vopred stanovené kritériá a zároveň sa vtesnali do regionálneho rozdelenia zdrojov z tejto výzvy, o ktorom rozhodla vláda. Ocenil by som, keby ministerstvo zdravotníctva zverejnilo vyhodnotenie projektov. Ale keďže tento proces auditovalo už aj nové vedenie ministerstva, a v podstate až na relatívne malú administratívnu výčitku v prípade KNsP Čadca, potvrdilo pôvodné rozhodnutie o víťazných projektoch, asi to bolo vyhodnotené správne,“ zhodnotil analytik INEKO Dušan Zachar.

Rozhodnutie o finančnej injekcii pre 7 regionálnych nemocníc víta aj Asociácia nemocníc Slovenska. Nemocnice zatiaľ nevedia, kedy by mali byť podpísané zmluvy a kedy peniaze uvidia. „Veríme, že sa tak udeje čím skôr, akékoľvek ďalšie naťahovanie času môže spôsobiť, že predložené projekty budú mať časový problém a ich realizácia bude ohrozená," konštatovala ANS s tým, že veria, že finančných prostriedkov z Plánu obnovy sa napokon dočká aj spomínaný sever Slovenska.

Heger nevylúčil, že by peniaze mohli dostať aj ďalšie nemocnice, informovať o tom chce do polovice mája. Peniaze z Plánu obnovy mali ísť pôvodne aj na nákup nových štátnych záchraniek, no vláda rozhodla tieto peniaze presunúť na obnovu nemocníc.

Pôvodný zoznam vybraných nemocníc zverejnil rezort zdravotníctva začiatkom marca. Heger po odchode Vladimíra Lengvarského nechal vyhodnotenie výzvy preveriť. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by rezort za Lengvarského pochybil pri výzve pre regionálne nemocnice, problémom zostáva projekt výstavby nemocnice na Rázsochách, ktorý výrazne mešká. Heger však stále ubezpečuje, že robia všetko preto, aby ich stihli. Nádeje vkladá aj do nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča, ktorý de facto zastáva funkciu ministra zdravotníctva.