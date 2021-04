Drvivá väčšina Slovákov sa musí týždeň čo týždeň testovať. Negatívny výsledok potrebujete do práce, na pošte či v obchodoch. Odborníci však dvíhajú varovný prst! Počty pozitívnych klesli natoľko, že sa rovnajú percentu falošných výsledkov. V praxi sú tak zbytočne tisícky Slovákov zatvorených v karanténe! Dostali totiž falošný výsledok, že sú pozitívni. Ministerstvo zdravotníctva už dlhšie avizuje zmenu testovacej stratégie. Kedy to bude?

Počty nových pozitívnych prípadov klesajú už od februára, podobne ako aj počty hospitalizovaných či ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. Aj počet úmrtí začne pomaly klesať, iba pozitivita antigénových testov „uviazla" na 0,4 %. Prečo? „Moja hypotéza je, že sme narazili na dno antigénových testov, že už je veľká časť pozitívnych antigénov v skutočnosti falošne pozitívna,“ uviedol Martin Šuster, analytik a ekonóm z iniciatívy Veda pomáha.

„Ak by bola falošná pozitivita vysoká, tak zbytočne posielame do karantény každý týždeň asi 4 000 rodín. Ešte im aj na mesiace dáme výnimku z testovania a možno sa medzitým naozaj infikujú a poroznášajú COVID-19 kade-tade,“ upozornil Šuster.

Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) pritom upozornila, že jeden rýchlotest stojí asi 10 eur. Pred týždňom sa cez víkend prišlo otestovať vyše 900-tisíc ľudí, čo Slovensko stálo viac ako 9 miliónov eur. Podľa údajov na stránke korona.gov.sk sa doteraz vykonalo 28,8 milióna rýchlotestov. Podľa prepočtu nás tak testovanie stálo už minimálne 288 miliónov eur.

„Nájdenie jedného jediného pozitívneho človeka nás teda vychádza na 3 438 eur a to ešte neberieme do úvahy, že pri pozitivite 0,29 % testov zásadne vstupujú do hry chybovosť testov a falošná pozitivita,“ uviedla Cigániková.

