Po mesiacoch tvrdého lockdownu sa konečne môžeme nadýchnuť. Slovensko oddnes mení farbu z čiernej na bordovú. To so sebou prináša viacero uvoľnení, ktoré sú kombináciou covid semaforu a uznesenia, ktoré ešte v piatok schválila vláda. Čo všetko sa otvára, ako je to po novom s testovaním a aké výhody majú zaočkovaní?

1. Čo všetko sa otvára?

Od pondelka 19. apríla sa môžu otvoriť všetky typy obchodov a väčšina služieb. Na vstup potrebujete test nie starší ako 7 dní. Platí tiež obmedzenie, že vnútri môže byť iba jedna osoba na 15 m². Otvoriť môžu aj nákupné centrá. Tie mohli fungovať aj doteraz, otvorené však mohli byť len predajne potravín, lekárne či drogérie. Teraz môžu otvoriť aj ďalšie prevádzky. Navštíviť môžete aj múzeum, galériu či zoo, botanickú záhradu, kde je limit jeden človek na 15 m² a negatívny test. V knižniciach a na plavárňach môže byť maximálne 6 ľudí. Otvárajú sa aj kurzy autoškoly, umožnia sa návštevy bohoslužieb. Športovať vonku môžete aj v skupine max. 6 ľudí. Otvoriť môžu aj kaderníctva a kozmetické salóny.

2. Musím sa ešte testovať?

7-dňový test potrebujete na vstup do väčšiny obchodov a otvorených prevádzok. Na dochádzanie do práce potrebujete test podľa toho, v akej farbe je váš okres. V čiernych a bordových okresoch platí test do práce 7 dní, no čierne okresy od pondelka nemáme. V tmavoružovom je platnosť testu 14 dní, a v svetloružovom 21 dní. Inak je to pri učiteľoch, ktorí potrebujú do školy 7-dňový test bez ohľadu na farbu okresu. Zároveň sa mení obmedzenie pri práci z domu – je odporúčaná, nie povinná.

3. Stále platí zákaz vychádzania?

Áno, naďalej platí núdzový stav a zákaz vychádzania zatiaľ do 28. apríla. Od pondelka sa len stanovili nové výnimky zo zákazu vychádzania. V platnosti zostáva aj nočný zákaz vychádzania po 20.00. V tomto čase je možná len cesta z alebo do práce, k lekárovi či za starostlivosťou o chorého blízkeho. Po ôsmej večer môžete ísť tiež vyvenčiť psa v okruhu do kilometra od bydliska a nepotrebujete test. Zákaz vychádzania neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h.

4. Kde nepotrebujem test?

Testom sa netreba preukázať pri zabezpečovaní základných potrieb, ako je nákup potravín, návšteva lekára či lekárne. Výnimku dostali aj kostoly – na omšu vám test netreba, platí limit jeden človek na 15 m². Test nepotrebujete ani pri individuálnom, či kolektívnom športe v exteriéri. Bez testu môžete ísť aj do prírody a to aj mimo okresu. Inak je to v čiernych okresoch, kde potrebujete 7-dňový test pri športovaní aj pohybe v prírode. Čierne okresy však od pondelka nie sú.

5. Môžem ísť navštíviť rodinu?

Nie, stretávanie sa s rodinou či s priateľmi nie je povolené a to ani v rámci vlastného okresu. „Výnimka je napríklad pri ceste na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,“ spresnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

