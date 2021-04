Aj keď sa na Slovensku situácia zlepšuje, môže sa obratom zmeniť s príchodom nových mutácií koronavírusu. Svetom otriasajú najmä správy z Indie, kde nový kmeň krajinu doslova položil na kolená. Žiaľ, dostal sa už aj do okolitých krajín, cez víkend ju potvrdili aj v susednom Česku v meste Hradec Králové. Infektológovia Peter Sabaka a Pavol Jarčuška vysvetľujú, čo zatiaľ o novom variante vieme. Aké veľké je riziko zavlečenia k nám a hrozí, že namiesto pokojného leta spôsobí tretiu vlnu pandémie?

Situácia v Indii je viac než kritická. Cez víkend obleteli svet šokujúce správy o novej mutácii z Indie, ktorá sa mohla podpísať pod devastačnú vlnu pandémie v tejto krajine. Úrady tam už šesť dní za sebou zaznamenali viac ako 300-tisíc nových prípadov infikovaných koronavírusom.

Nemocnice sú beznádejne plné, v niektorých prípadoch ležia na jednom lôžku dvaja až traja pacienti. Chýba kyslík a ľudia doslova umierajú na ulici pred bránami zdravotníckych zariadení. Tamojšie krematóriá nestíhajú, a tak vznikajú hranice na parkoviskách či v blízkosti miest, kde takmer nonstop spaľujú telá mŕtvych. Len včera pribudlo 2 771 úmrtí, no podľa odborníkov nejde o konečné čísla, mnohí sa totiž do štatistky nedostanú. Viaceré krajiny zakázali lety do Indie a krajine ponúkli pomocnú ruku.

India pripomína podobný scenár akým si prešli Brazília či Južná Afrika. Po prvej vlne s množstvom nakazených už obyvatelia mali istú úroveň kolektívnej imunity. Časom ale poklesla a objavili sa nákazlivejšie varianty ochorenia, ktoré spustili ďalšiu vlnu pandémie.

Jednou z hlavných príčin alarmujúcej situácie je tzv. indická mutácia koronavírusu, označovaná aj ako B.1.617. V apríli prevládla vo všetkých tamojších testovaných vzorkách. Indickí vedci o výskyte novej dvojitej mutácie informovali koncom marca. V globálnej databáze sa nachádza už od 5. októbra 2020. Populárne, no technicky nesprávne označenie „dvojitý mutant“ odkazuje na dve významné mutácie v S-proteíne (E484Q, L452R).

„Niektoré mutácie v indickom variante sú podobné ako v rámci juhoafrickej mutácie, ale sú mierne odlišné. Predpokladá sa, že indický variant je infekčnejší a môže tam byť vyššia rezistencia vo vzťahu k protilátkam alebo znížená neutralizačná schopnosť protilátok. Ale to zatiaľ nikto neoveril,“ hovorí infektológ z Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka.

K jeho názoru sa prikláňa aj Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov. „V danej chvíli vieme, že je infekčnejšia ako klasický vírus, ktorý bol z Wu-chanu. Máme príliš málo klinických dát, aby sme vedeli posúdiť mortalitu. Je to čerstvá mutácia, musíme ju dlhšie študovať,“ približuje. „Na Slovensko sa bez problémov môže dostať z Indie cestovaním,“ upozorňuje Jarčuška.

