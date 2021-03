Viac ako polovica Slovákov sa pred letnou dovolenkou k vakcíne nedostane. Z Bruselu prenikli informácie o novom kľúči prerozdeľovania očkovacích látok a Slovensko môže kruto doplatiť na to, že nevyužilo nákup všetkých vakcín od spoločnosti Pfizer. Z uniknutého dokumentu vyplýva, že naša krajina sa bude radiť k trom najpomalším krajinám Európskej únie v očkovaní. Do leta má vakcínu dostať len 39 percent ľudí!

Do prázdnin budú u nás pravdepodobne zaočkovaní len seniori a ľudia nad 40 rokov. Drvivá väčšina mladých bude na svoju vakcínu ešte len čakať. Po Bulharsku a Chorvátsku má Slovensko do leta obsadiť tretiu najhoršiu priečku v očkovaní. Vyplýva to z uniknutého dokumentu, na ktorý sa odvolávajú české Hospodářské noviny a portál Euractiv.

Tretí najhorší v očkovaní: Slovensko má kruto doplatiť na to, že sa vykašľalo na vakcíny!

Má sa tak stať po zmene distribučného kľúča dodávok vakcín. Výrobcovia posielajú viac očkovacích látok v prospech tých krajín EÚ, ktoré si ich objednali najviac. Slovensko, podobne ako Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Česko a Estónsko, tak nebude môcť do júna zaočkovať ani polovicu svojej populácie.

Väčšina štátov si objednala maximálne množstvo vakcín. Slovensko sa však pri objednávaní vzdalo troch miliónov dávok vakcín od spoločnosti Pfizer. Kým iné krajiny kupovali, čo sa dalo, my sme sa uspokojili s menšími množstvami. Tie by síce mali stačiť, ale otázne je, kedy prídu. Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková vysvetlila, že vakcín sme síce zazmluvnili dosť, ale od nesprávnych výrobcov. Slovensko totiž vsadilo na lacnejšie dávky AstraZenecy.

Nepochopiteľné rozhodnutie: Slovensko sa vzdalo 3 miliónov vakcín od Pfizeru!

„Nikto nemohol tušiť, že dodávky nebudú chodiť načas,“ vraví Jana Ježíková. Keď sa v novembri rozhodovalo v prvých kolách o nákupe vakcín, nebolo ešte podľa nej jasné, ktoré budú schválené ako prvé. Naše ministerstvo vtedy predpokladalo, že prvú schvália AstraZenecu, a preto jej objednalo najviac. „Teraz vie byť každý generál a tvrdiť, že sme nekúpili niečo, čo sme mohli, keď sme mali zakontrahované dodávky,“ vysvetľuje Jana Ježíková.

Takže teraz to vyzerá tak, že do leta sa na Slovensku podarí zaočkovať maximálne 39 percent populácie. Horšie sú na tom už len Bulharsko a Chorvátsko s 36 percentami. Česi by mali zaočkovať 44 percent obyvateľov, Rakúšania 50, Maďari 53 a Poliaci 55 percent. Najlepšie by mala dopadnúť Malta s 92 percentami očkovaných do leta, Dánsko so 79 či Holandsko so 64 percentami očkovaných.

