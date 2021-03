Skončia karantény? Väčšina krajín má v súčasnosti zatvorené hranice alebo veľmi prísne podmienky vstupu na ich územie. To všetko by už mohlo skončiť. Európska komisia schválila akési zelené pasy. Ide o preukaz, ktorý bude v rámci EÚ dokladom o očkovaní, testovaní a vyliečení z covidu. Či budú v niektorých členských krajinách povinné zatiaľ nie je jasné.

Digitálne zelené preukazy, považované za akési "očkovacie pasy", uľahčia bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. „Myslím si, že rozhodnutie Európskej komisie je kľúčové. Vidíme ho ako jeden z dôležitých krokov k otváraniu európskej ekonomiky,“ povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že do júna už bude zaočkovaná polovica dospelých ľudí v EÚ. Farmafirmy by totiž mali do únie dodať aspoň 300 miliónov vakcín. Na dovolenku k moru by sme tak už mohli cestovať s novým pasom.

Očkovací preukaz alebo zelený pas bude zadarmo a budete ho môcť použiť v papierovej forme alebo pomocu QR kódu v mobile. Osvedčenie by malo obsahovať len nevyhnutné informácie ako meno jeho držiteľa, dátum narodenia, členský štát, kde bol vydaný, a jedinečný identifikátor osvedčenia.

Pri potvrdení o očkovaní sa uvedie typ vakcíny a jej výrobca, počet dávok a dátum očkovania. Pri testovaní sa uvedie typ testu, dátum, čas a miesto jeho vykonania a výsledok. Zatiaľ sa uvažuje o antigénových aj PCR testoch, detaily ale ešte nepoznáme. Pri potvrdení o prekonaní choroby sa uvedie dátum pozitívneho výsledku testu, vydavateľ osvedčenia, dátum jeho vydania a doba platnosti. Očkovací preukaz bude obsahovať informácie v jazyku krajiny, ktorá ho vydá a rovnako aj v angličtine.

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aby som docestoval zo Slovenska do Belgicka, potrebujem minimálne štyri papiere. Takto budeme mať jednotný systém,“ povedal europslanec Michal Wiezik. Doplnil, že systém nebude nikoho diskriminovať. Aj cestujúci, ktorí sa nebudú chcieť očkovať, môžu využívať pas s potvrdením o negatívnom teste.

Ktoré vakcíny budú uznávať? Čítajte na ďalšej strane >>>