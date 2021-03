Tvrdý dopad kauzy Pfizer? Z uniknutého dokumentu vyplýva, že Slovensko sa bude radiť k trom najpomalším krajinám EÚ v očkovaní. Do leta má vakcínu dostať len 39 percent ľudí!

Tretí najhorší v očkovaní: Slovensko má kruto doplatiť na to, že sa vykašľalo na vakcíny!

Po Bulharsku a Chorvátsku má Slovensko obsadiť tretiu najhoršiu priečku v očkovaní. Vyplýva to z uniknutého dokumentu, na ktorý sa odvolávajú české Hospodářské noviny a portál Euractiv.

Má sa tak stať po zmene distribučného kľúča dodávok vakcín. Výrobcovia posielajú viac očkovacích látok v prospech tých krajín EÚ, ktoré si ich objednali najviac. Slovensko, podobne ako Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Česko a Estónsko tak nebudú môcť do júna zaočkovať ani polovicu svojej populácie.

Väčšina štátov si objednala maximálne množstvo vakcín. Podľa zistení slovenských Hospodárskych novín sa ale Slovensko vzdalo troch miliónov dávok vakcín od spoločnosti Pfizer. Kým iné krajiny kupovali, čo sa dalo, my sme sa uspokojili s menšími dávkami. Tie by síce mali stačiť, ale otázne je, kedy prídu.

Vyzerá to tak, že do leta sa na Slovensku podarí zaočkovať najviac 39 percent populácie. Horšie sú už na tom len Bulharsko a Chorvátsko s 36 percentami. Češi by mali zaočkovať 44 percent obyvateľov, Rakúšania 50 percent, Maďari 53 percent a Poliaci 55 percent.

Najlepšie by mala obísť Malta s 92 percent očkovanými do leta, Dánsko s 79 percentami či Holandsko s 64 percentami očkovaných.