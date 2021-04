Dočkali sme sa! Po 108 dňoch príde prvé uvoľnenie: Pozrite, čo všetko sa otvorí ×

Už o desať dní by sme teda mali na covid semafore prejsť z čiernej fázy do bordovej. Išlo by tak o prvé väčšie uvoľnenie opatrení po vyše troch mesiacoch. V tzv. tvrdom lockdowne je naša krajina od 1. januára 2021. Pozrite, čo všetko by sa malo otvoriť!