Covid pas bude našou priepustkou do zahraničia, technicky by mal byť pripravený už v máji. Počas letnej sezóny by sa teda už mali naplno využívať. Očkovacie pasy, uľahčia bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. „Zelený pas" bude dostupný v digitálnej i papierovej forme. Niektoré krajiny sa však rozhodli, že na zelené pasy čakať nebudú a hranice otvoria turistom skôr! Zaočkovaným aj bez nutnosti sa testovať. Ktoré to sú?

1. Cyprus Zdroj: shutterstock

Jedna z prvých krajín, ktorá oznámila, že svoje brány otvorí predovšetkým ľuďom, ktorí dostali obe dávky vakcíny. Niet sa čomu čudovať, keďže viac ako 20 percent HDP tvorí turizmus, ktorý zároveň dáva prácu až štvrtine obyvateľov. Ostatní turisti budú musieť prechádzať komplikovaným procesom pravidelného testovania.