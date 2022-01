Mnohí pacienti ostali od januára poriadne zaskočení. Boli zvyknutí,, že lieky im predpisoval všeobecný lekár, no zrazu to má robiť špecialista. Pre mnohých to znamená, že behajú po viacerých doktoroch naraz. Okamžite sa spustila vlna kritiky. Na ministerstve teraz vysvetľujú, ako to vlastne je.

Bez informovania lekárov či pacientov od januára vošla do platnosti novela, ktorou sa zmenilo predpisovanie liekov. Po novom by už pacient nemal chodiť po recepty k všeobecnému lekárovi, ale má mu ich predpísať lekár špecialista po vyšetrení.

Na ministerstve zdravotníctva sa dnes zišli lekári z viacerých odborných spoločností. Založili platformu, ktorá má riešiť problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov. Návrhy riešení by mali byť vypracované do pondelka (24. 1.). Vo štvrtok o tom informovali poslankyňa Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

„Veľmi citlivo vnímame aj možné problémy. Domnievame sa, že zákon je napísaný správne a problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi, sa dajú vyriešiť,“ povedala poslankyňa Eva Horváthová (OĽaNO).

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková vysvetlila, že situácia v ambulanciách všeobecných lekárov bola už pred pandémiou katastrofálna. Počet návštev pacientov bol veľmi vysoký.

„Všetko by bolo v poriadku, keby sa nestalo to, že viac ako polovicu liekov písali všeobecní lekári za niekoho iného,“ zdôvodnila Palušková. Všeobecní lekári na delegovanie špecialistov predpísali 1 179 639 receptov, čo tvorilo 55 % zo všetkých predpísaných receptov praktickými lekármi.

Doplnila, že špecializovaných ambulancií je trikrát viac, približne 6-tisíc, kým ambulancií všeobecných lekárov je asi 1 900. „Lekár nemôže naraz vyšetrovať pacienta, písať cudzie recepty, písať svoje recepty, robiť preventívne prehliadky a ďalšie,“ povedala.

Podľa Paluškovej v roku 2020 väčšina špecialistov neordinovala, avšak v roku 2021 mnohí špecialisti už lieky nepredpisovali, aj keď mali ambulancie otvorené. Najviac receptov predpisovali za kolegov lekárov internistov, kardiológov a neurológov. Tvorili až 60 % receptov, ktoré všeobecní lekári predpisovali za špecialistov. Najviac špecialistov, ktorí sami predpisujú recepty pacientom, je medzi onkológmi a imunológmi.

Problémom pri prepúšťaní z nemocnice bolo podľa Paluškovej to, že sestrička dáva tabletky do sáčku, ktorý sa môže pacientovi v taške vysypať. Vyriešiť to má e-recept, ktorý si pacient vyberie v akejkoľvek lekárni. Špecialista Marek Kučera z Univerzitnej nemocnice v Bratislave hovorí, že všetci odborníci majú prístup k pacientovej liekovej karte. Vidia teda aj iné liečivá, ktoré už pacient užíval a nehrozí, že vzniknú kontraindikácie.

„Chcem ubezpečiť všetkých pacientov, že tento nový režim je veľmi jednoduchý,“ uviedol na tlačovej konferencii pacient.