Od januára si už u všeobecného lekára nemôžete dať predpísať lieky tak, ako to bolo doteraz. Po novom vám dá recept už len špecialista, a to aj v prípade, že ide o dlhodobo užívané lieky. Najmä starším ľuďom či pacientom s viacerými diagnózami sa tak poriadne skomplikuje život. Pre každý liek budú musieť zvlášť navštíviť iného doktora. Novinku kritizujú aj samotní lekári či opoziční politici. Či dôjde k náprave, je zatiaľ otázne. Ministerstvo zdravotníctva to však nevylúčilo.

Všeobecný lekár už nemôže predpísať liek, ktorý odporučil špecialista. Na nový zákon upozornil Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý ho kritizuje. Novinku v parlamente schválili len v decembri, keď v druhom čítaní prešla pozmeňujúcim zákonom, ktorý presadili poslanci za klub OĽaNO Eva Horváthová, Marek Šefčík a Marek Krajčí. O zmenách sa vopred nehovorilo, lekári sa na ne nepripravili a poriadne zaskočili aj pacientov. „Sme presvedčení, že prijatie takej zásadnej zmeny by za žiadnych okolností nemalo byť bez riadneho pripomienkového konania dotknutých odborných organizácií zastupujúcich pacientov a lekárov,“ konštatovala prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.

Prekvapená ostala aj pani Jolana (83), ktorá bola zvyknutá, že všetky lieky jej predpísala všeobecná lekárka. „Ja som len zavolala, sestrička alebo pani doktorka zdvihli, zariadili a povedali, že si môžem ísť lieky vyzdvihnúť do lekárne,“ opísala. Ako chronická pacientka s viacerými diagnózami užíva niekoľko druhov liekov. Teraz bude musieť navštíviť osobitne neurológa, kardiológa, reumatológa, endokrinológa či diabetológa. Ak sa vyskytne iný zdravotný problém, tak aj ďalších špecialistov. „Neviem si to ani predstaviť, že teraz mám pre každý liek chodiť k toľkým doktorom. Veď mnohí starí ľudia nemajú ani auto a niekde sa čaká aj niekoľko mesiacov, kým vás vezmú,“ posťažovala si. Na nový systém je veľmi nahnevaná. „Už nevedia, čo vymyslieť. Len prenasledujú starých ľudí,“ zúfala si dôchodkyňa.

Spŕškou kritiky nešetria ani ďalší lekári, a to dokonca ani hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva. Tridsať prezidentov odborných lekárskych spoločností a štrnásť hlavných odborníkov rezortu zdravotníctva vyzvalo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO), aby pozastavil účinnosť novely, ktorá upravuje aj predpisovanie liekov. „Táto úprava núti často polymorbídneho pacienta navštíviť namiesto jedinej ambulancie svojho všeobecného lekára v mieste bydliska viacero, často päť, šesť a viac ambulancií špecialistov, často mimo bydliska, a to viackrát ročne, mimo plánovaných kontrol. Spôsobuje to neúmerné zaťaženie pacientov s dramatickým znížením dostupnosti liekov,“ zdôraznili. „Je to časovo náročné a sú tu obavy, že mnohí pacienti by to vzdali a liečbu by mohli vynechať,“ podotkla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Pacient si bude musieť strážiť, aby mal všetky lieky. Špecialistov bude musieť kontaktovať a vyzdvihnúť si recepty na rôznych miestach a v rôznych termínoch. „Neskôr sa to odrazí v mortalite a vo zvýšenom počte hospitalizácií,“ konštatovala prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) Eva Goncalvesová. Odborníci upozornili aj na to, že dostať sa k špecialistom je často ťažké. Kým všeobecný lekár má na starosti vyše tisíc až 2-tisíc pacientov, u špecialistov ich môže byť 5-tisíc až 25-tisíc.

Kritizovali aj nariadenie, podľa ktorého nemocnice pri prepustení pacienta môžu predpísať lieky či pomôcky len na 30 dní. Napríklad predtým zdravý pacient, ktorý skončí v nemocnici s infarktom, dostane liečbu len na mesiac. Potom si musí nájsť kardiológa, ktorý mu predpíše ďalšie lieky. Dostať sa však k srdciarovi trvá v priemere aj šesť mesiacov. „V mnohých zdravotníckych zariadeniach nie sú špecialisti vo všetkých odboroch, a preto nebude možné novú, pre pacienta potrebnú liečbu predpísať,“ priblížili lekári v liste.

Systémové zmeny v zdravotníctve by sa mali robiť až po širokej odbornej diskusii aj podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondreja Sukeľa. „Systém odporúčaní špecialistov je v SR zaužívaný takmer 30 rokov a zrušiť ho takpovediac zo dňa na deň, počas vianočného obdobia a navyše v čase pandémie, považujeme za nezodpovedné,“ spresnil Sukeľ. Dodal, že s lekárnikmi tieto zmeny nikto nekomunikoval.

„Rizikom novozavedeného systému je fakt, že kontraindikácie a vzájomné pôsobenie jednotlivých liekov nebude mať kto posúdiť. Jednotliví špecialisti budú lieky predpisovať, ale bez účasti všeobecného lekára sa môže stratiť celkový obraz o liečbe pacienta,“ konštatovala v stanovisku Hlasu-SD jeho podpredsedníčka Zuzana Dolinková.

Čítajte na ďalšej strane: Predkladateľ Krajčí si za zmenou stojí >>