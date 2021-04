Hygienici si tentokrát posvietili na to, ako by sme sa mali stravovať. „Zdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení,“ uviedli odborní pracovníci z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva.

Koľkokrát jesť a čo konzumovať

Potravu je lepšie konzumovať v priebehu dňa častejšie, 5 až 7 krát denne a v menších množstvách, aby sa predišlo problémom ako pálenie záhy či zápcha. Jedlo by malo byť pripravené tak, aby bolo ľahko stráviteľné.

„Raňajky majú pokryť cca 20 % z denného energetického príjmu, obed by mal pokryť asi tretinu a večera štvrtinu denného energetického príjmu. Desiata a olovrant by mali pokrývať asi 10 % z denného príjmu energie. Večera by mala byť najneskôr 2 hodiny pred spánkom,“ radia odborníci.

U obéznych osôb sa odporúča mať väčší časový odstup medzi raňajkami a večerou. Mliečne výrobky je vhodné konzumovať večer, z dôvodu ukladania vápniku do kostí.

