Je samozrejmé, že najviac sa tento ohavný skutok dotkol príbuzných zavraždených. Žiaľ Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej sa nezmenšil ani po troch rokoch. V čase vraždy totiž žili najmä prípravou svadby dvojice, tešili sa z ich šťastia, radovali sa, že čoskoro im možno do rodiny pribudne vnúčik. No všetko skončilo rukou vrahov a oni odvtedy nežijú, iba prežívajú. “Keď počujem prichádzajúce auto k nášmu domu, vždy si predstavujem, že z neho vystúpi moja dcérka Martinka so zaťom Jankom a vnúčatkom,” opisuje Zlatica. Vraví, že život sa im obrátil naruby a jediným hnacím motorom sa im stal boj za spravodlivosť.

Udalosť zmenila životy všetkých obyvateľov Slovenska. Ľudia na jar 2018 vyšli na námestia, volali po slušnosti a spravodlivosti a žiadali zmeny. V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropolách sa konali zhromaždenia pod názvom Za slušné Slovensko. Žiadali vyšetrenie vraždy, odstúpenie premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V polícii skončili viacerí funkcionári. Išlo o dôsledok vraždy mladej dvojice, ktorej motívom bolo odstrániť kritika, ktorý šliapal na päty vplyvným ľuďom.

Polovicu všetkých svojich článkov venoval Kuciak kontroverznému podnikateľovi známemu z mafiánskych zoznamov Mariánovi Kočnerovi. Medzi ďalšími, o ktorých písal, bol Kaliňák, podnikateľ Ladislav Bašternák, v ktorého byte býval R. Fico, T. Gašpar, exministri Ján Počiatek a Martin Glváč či podnikateľ Norbert Bödör.

Tri dni po nájdení tiel obetí slovenské denníky uverejnili posledný Kuciakov text, ktorý už nestihol dokončiť. Bol o talianskej mafii operujúcej na východnom Slovensku, ktorá mala priamy dosah na Fica cez tajomníka Bezpečnostnej rady štátu Viliama Jasaňa a hlavnú štátnu radkyňu pôsobiacu po Ficovom boku Máriu Troškovú. Kuciak zistil, že mala obchodné vzťahy s Antoninom Vadalom, talianskou políciou označovanom ako člena kalábrijskej mafie‘Ndranghety. Ako skončili hlavní aktéri tohto príbehu?