Ide to postupne zo spodu nahor! Vraví s úľavou o väzbe pre policajnú špičku Zlatica Kušnírová - mama zavraždenej archeologičky Martiny (†27), ktorú brutálne zastrelili spolu s jej snúbencom novinárom Jánom Kuciakom (†27) v ich dome vo Veľkej Mači.

Fotografie z noci zo stredy na štvrtok pár minút pred začiatkom mimoriadneho zásahu v Kolárove. Zdroj: Polícia SR

Zlatica, ktorá už dva roky prežíva trápenie zo smrti jej dcéry a zaťa, po celý čas tajne dúfala, že sa dožije takejto razie a zatýkania policajnej špičky. “Som veľmi rada, že sa toto deje a že medzi zadržanými je aj Róbert Krajmer, bývalý šéf Protikorupčnej jednotky NAKA. Pretože on na mieste činu bol nielen počas dńa, keď ho zachytili kamery. Ale aj v noci, keď telá našli. Chodil si tam hore-dolu. Sú na to ľudia, ktorí to videlli, ale boja sa vypovedať! Takže takto to je,” vraví bez okolkov.

Hoci po celý čas od vraždy bola presvedčená, že exprezident polícia Tibor Gašpar a jeho ľudia nie sú čistí a chcela, aby ich polícia vyšetrovala, sama neverila, že sa to naozaj môže stať: “Bola som na pochybách aj keď som sa dozvedela meno sudcu, ktorý mal rozhodovať o vzatí zadržaných do väzby. Ale som veľmi veľmi rada, že putovali za mreže.” Hnevá ju však to, že mladý novinár na to poukazoval a vlna zatýkania neprišla za jeho života a muselo to celé vyústiť do vraždy dvoch nevinných ľudí: “No vtedy sa to nedalo, lebo kľúče od miešačky mali nominanti Smeru.”

Obrovský šok zažila v deň akcie, keď sa z ranných správ dozvedela o policajnej razii. Čítala titulky správ a neverila vlastným očiam. “Keby ste to videli! Najprv mi tiekli slzy ako hrachy kvôli našim zavraždeným deťom, že museli priniesť za toto všetko takú obetu. A potom som výskala od radosti, skákala som a spievala ako malé decko, akoby mi prepla spojka v hlave. Ale to len pre tú satisfakciu pre Janka a Martinu,” opisuje svoje pocity zmiešané hnevom, plačom a radosťou.

Je presvedčená, že keby boli pri moci predchádzajúce vlády, toto by sa nikdy neudialo: “Opozícia teraz robí všetko možné proti koalícii, ktorá šla do volieb s tým, že očistí Slovensko. Keď vidím opozičných politikov v správach v telke, tak si vravím, že jedno šťastie, že mám obrazovku zabudovanú, inak by letela!”

Snaží sa nesledovať vyjadrenia poslanca a expremiéra Roberta Fica, ktorý sa ako jediný zastával zadržaného Gašpara. “On by aj svoju krstnú mater zaprel! Dostávala som z neho takú zlosť, že som si musela brať tabletku. Nervy so mnou lomcujú, keď trepe sprostosti!” Ale dôjde aj na neho. Musí!” Vzápätí poznamenala, že nechápe, prečo si nikto z oficiálnych predstaviteľov prokuratúry nevyžiadal z Talianska jeho telefonáty s dnes už odsúdeným Antonínom Vadalom za pašovanie drog, ktorý pôsobil na východe Slovenska a bol členom talianskej mafie Ndranghetta: “Bolo tých hovorov cez štyristo. A že naozaj boli, je fakt, o ktorom mi hovorila talianska novinárka Maria Grazia Mazzola. Stačilo si ich oficiálne vyžiadať. Doteraz to nikto neurobil!”

Teší ju, že vyšetrovatelia nabrali odvahu a zatýkajú aj svojich bývalých šéfov: “Modlím sa za to, aby siahli aj na vyššie poschodia - do politiky. Janka a Martina si to zaslúžia! Nevráti ich nám to, ale Janko bojoval proti korupcii a podvodom, Martina ho v tom podporovala. Ešte treba pozatvárať viacero ľudí. Tajne dúfam a presne viem, koho! Mám taký zvláštny ciťak. Aj o Gašparovi som stále hovorila, že nič mi neurobil, ale mala som z neho hrozne zlý pocit! Nevedela som prečo, teraz to až konečne vyšlo najavo.”

O akcii Očistec

V rukách policajtov počas akcie Očistec skončili okrem expolicajta Tibora Gašpara aj ďalší vysokopostavení policajti z klanu bödörovcov – bývalý šéf NAKA Peter Hraško a bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer. Podľa polície mali spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom a Norbertom Bödörom vytvoriť zločineckú skupinu, ktorá sa páchala rôznu trestnú činnosť – podplácania, brania úplatku, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Proti nim svedčí riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ale aj ďalší svedkovia.

