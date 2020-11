Je nehorázne, kam sú ochotní zájsť niektorí ľudia na sociálnych sieťach. Neštítia sa osočovania ani nadávok, no zarážajúcejšie je, že dokážu urážať aj tých, ktorí nie vlastnou vinou utrpeli najhoršiu ranu v živote. A jednou z nich, komu nevyberaným spôsobom nadávajú, je Zlatica Kušnírová.

Mama zavraždenej archeologičky Martiny (†27), ktorú brutálne popravili spolu s jej snúbencom novinárom Jánom Kuciakom pred dvomi rokmi, je znechutená reakciami niektorých ľudí. Stále sa totiž nájdu takí, ktorí majú potrebu čas od času jej znepríjemniť život nadávkami a urážkami. Je pritom odsúdeniahodné, ak takto ľudia reagujú na kohokoľvek, nieto na tých, ktorí prišli o to najcennejšie čo máme - vlastné dieťa. Označujú ju šalenou východniarkou, alkoholičkou, radia jej nedrogovať. Nad takýmto osočovaním však už dokáže mávnuť rukou. “Keby so mnou tí ľudia celý deň dreli na poli a okolo hospodárstva ako ja, tiež by na tom boli podobne,”vraví.

Najviac ju však dojalo obvinenie, že jej cesty na súdy platil premiér Igor Matovič. “Výpisy z môjho účtu sú dokladom, že som si všetko platila sama,”krúti hlavou. Pod jej statusom, kde zazdieľala príspevok z jedného profilu o tom, že sa na námestie chystajú na výročie Nežnej revolúcie protestovať aj organizátori vraždy Jána a Martiny, sa strhla prudká hádka. “Bol to práve terajší premiér, ktorý sa vyjadril, že smrť dvoch mladých ľudí mu pomohla dostať sa tam, kde teraz je,” napísala Vierka Nachtmannová.

Zlatica nechápe, ako môže byť niekto takto obmedzený: “Vraj som bola spokojná, keď som sa ja údajne pretĺčala na námestiach, pri protestoch za Janka a Martinu. Ale ja som tam nikoho nezvolávala, ani som to neorganizovala. Mňa tam iba pozvali a ja som to prijala. Išla som tam, lebo som chcela povedať svoje a bojovať za svoje deti. Nič viac, nič menej,” vysvetľuje.

Na ľudí, ktorí v Bratislave spolu s Robertom Ficom a kotlebovcami protestovali, len mávne rukou: “Vystrájali ako deti, ktorí sa opijú a potom vystrájajú. Sťažovali sa, že nemajú zaplatené hypotéky. A čo vyriešili tým, že šli do davu bez rúšok. Veď za iba oddialia zrušenie lockdownu, lebo rozšírili nákazu.”Povedala si, že sa žu nebude rozčuľovať: “Škoda ničiť si nervy pre hlúposť iných. Psí hlas do neba neide,”dodala s tým, že pre urážajúce slová nikoho nepreklína, radšej sa za ich autorov pomodlí.

Našťastie sa nájdu aj takí, ktorí ju podporujú. “Pani Kušnírovú môžu pochopiť len takí, ktorí si prešli rovnakým peklom ako ona, jej rodina i rodina Janka Kuciaka. Osobne verím, že spravodlivosť sa naplní,”napísala Lujza Szabo. Pišta Šefčík dodal: “My, ktorí sme mali to šťastie viackrát ťa stretnúť, poznáme tvoju statočnosť, odvahu, čisté úmysly a dobré srdce.”