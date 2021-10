Člen východoslovenského mafiánskeho gangu kolárikovcov Ladislav Badó si odpykáva 23-ročný trest za vraždu Jozefa Kromku, Petra Klešča a pokus o vraždu Jozefa Holuba. Prešovské súdy ho právoplatne odsúdili v roku 2011. Vo väzbe strávil 4 roky, no v čase vyhlasovania rozsudku utiekol. Policajti ho chytili po dvoch rokoch v Poľsku, kde sa skrýval.

V stredu ho justičná stráž spútaného na medveďa priviedla pred senát Okresného súdu v Prešove. Žiada totiž o obnovu konania. "Zotrvávam na svojom návrhu," povedal sudcovi. Tvrdí, že je nevinný a Klešča nezabil. Ako svedectvo mu majú poslúžiť výpoveď bývalého bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka a ďalších dvoch mafiánov - Igora Laurenčíka a Alexandra Horvátha. Práve jeho svedectvo slúžilo na Badóove odsúdenie a rovnaký trest za tie isté skutky dostal aj on.

Jeho obhajca Maroš Minčík predložil súdu ďalšie návrhy na dôkazy: "Jediný, kto ho usvedčuje, je Šani Horváth, ten menil viackrát výpovede, dokonca Badóa a jeho obhajcu vydieral." Predložil aj fragment z trestného oznámenia Nikolu Pajdiča, ktorého vypočuli kriminalisti z NAKA.

Ten vo svojej výpovedi tvrdil, že Klešča zavraždili Karol Szatmáry, Albín Sisák a Erik Adamčo z Veľkých Kapušian, Zsolt Ballók z Čiernej nad Tisou a Lojzo Čistič zo Spišskej Novej Vsi. "Viem, že na prácu išli na aute červenom kabriolete Ford Eskort, priviezol ich Zsolty. Erik zostal na schodoch. Karči, Lojzo a Albi vošli dnu do bytu, zvonka dvere vykopával Albi, čo sa mu nepodarilo na prvý krát," čítal obhajca. Navrhol vypočuť Ballóka a dodal, že sa mu z vlastnej iniciatívy podarilo zistiť, že auto, na ktorom vrahov priviezol, kupoval od istého Róberta Illéša z Košíc a súdu nadiktoval aj telefonický kontakt na neho s tým, že by mal mať vedomosti ku skutku. "Badó nemal žiaden motív vraždiť v jeden deň pre pomstu za Holuba a o pár dní pre pomstu za Kromku. Je to nonsens," povedal nám Minčík.

Súd pojednávanie odročil na január a plánuje vypočuť spomínaných svedkov.

O aké historky z podsvetia ide?

Podľa súdneho rozhodnutia ide o skutok, ktorý súvisel s bojom konkurenčných skupín v podsvetí. Predchádzala mu vražda brata nájomného vraha Alojza Kromku alias Čističa Jána Kromku, ktorého zabili v septembri 1997 členovia gangu holubovcov - Ladislav Badó, Dušan Borženský, Alexander Horváth a už nebohí Štefan Fabián a Peter Klešč. Z pomsty za to, že jeho brat Čistič sa pokúsil pár dní predtým spáchať atentát na Róberta Holuba na benzínke na sídlisku KVP v Košiciach. Kromku vylákal na stretnutie Klešč a potom ho odvliekli do Vajkoviec. Tam ho zbili, mučili, neskôr ho pri Ličartovciach pri Prešove niekoľkokrát strelili do hlavy a telo zapálili.

Lenže Čistič sa snažil pomstiť vraždu brata. Černák vylákal holubovcov na stretnutie do Bratislavy do hotela Danube, no dal to vedieť aj Čističovi, ktorý tam vtrhol, postrelil R. Holuba a zabil jeho ochrankára Štefana Fabián alias Faba - jediného vysokoškolsky vzdelaného zo skupiny. Holub skončil v kóme v nemocnici na bratislavských Kramároch, kde ho neskôr dorazil streľbou cez okno Potkan - nájomný vrah Jozef Roháč.

Týždeň po vražde Kromku, 2. októbra, vrazilo vražedné komando o pol tretej ráno do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach. Zniesť zo sveta chceli Holubovho brata Jozefa, prezývaného Ďuso. Komplicmi Kromku boli, podľa obžaloby, Badó, Horváth, dnes už nebohí mafiáni Karol Szatmáry a Černákov kmotor Karol Kollárik. No a podľa rozsudku aj Slavomír Surový. Vykopli dvere a Kromka začal strieľať. Ďuso však stihol vyskočiť von oknom a ušiel. Guľky zasiahli polonahého Klešča, ktorý skončil rozstrieľany pri gauči. Svoj život si v kúpeľni zachránila Patrícia, ktorá neskôr vypovedala v súdnom procese.

Pokyn na popravu mali dostať údajne od Černáka po tom, ako ležal Róbert Holub po neúspešnom atentáte v nemocnici na bratislavských Kramároch. "Aby vedel, keď sa preberie z kómy, aké to je, keď niekomu zabijú nevinného brata," tieto slová odzneli na jednom z pojednávaní pred prešovským súdom z úst Horvátha.

Surovému už súd povolil obnovu konania a vypočul okrem Černáka aj ďalších svedkov. Horváth sa mu dokonca za krivú výpoveď ospravedlnil. Vypovedať by mal aj Lojzo Kromka, prezývaný v podsvetí ako Čistič, ktorý slúžil mafiánom ako nájomný vrah. Je odsúdený na doživotie.

