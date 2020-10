Mikuláš Černák patril pred viac ako dvomi desaťročiami k najmocnejším členom slovenského podsvetia. S malou prestávkou je za mrežami od roku 1997, právoplatne je odsúdený na doživotie za viacero vrážd. V base sa mu rozviazal jazyk, prelomil mlčanie a priznal sa aj ku ďalším beštiálnym skutkom. Vo väzení sa rozviedol so svojou exmanželkou Ivetou. Tá po celý čas mlčala, s médiami nekomunikovala. Teraz poskytla rozhovor exkluzívne denníku Plus JEDEN DEŇ. Rozhodla sa rozpovedať pravdu o svojom živote s mafiánskym bossom.

Ako ste sa spoznali?

Spoznali sme sa vo vlaku cestou do školy. Keďže sme si boli sympatickí, začali sme sa stretávať a vzájomne sa spoznávať.

Ako sa vyvíjal váš vzťah?

Náš vzťah bol silný, boli sme šťastní, veď sme boli mladí a zaľúbení. Vážili sme si jeden druhého, milovali sme sa. Vytvorili sme si medzi sebou silné citové väzby.

Po akej dlhej známosti ste sa brali a koľko ste mali rokov? Sobášili ste sa v kostole?

Po štvorrročnej známosti, sme ako ako 19-roční, zosobášili v kostole.



Verili ste, že ide o manželstvo na celý život?

Pre nás bolo manželstvo tým najvýznamnejším krokom v živote človeka. Niečo veľké, nezabudnuteľné a doživotné. Chceli sme sa starať jeden o druhého. Milovali sme sa úprimne a nezištne. Ale nie vždy sa to podarí.

Ako sa k vám správal počas manželstva?

Manželstvo sme mali harmonické. Ľúbili sme sa, pomáhali sme si, rešpektovali sa. Pociťovala som pri ňom pocit bezpečia.

Objavili sa informácie, že vás fyzicky napádal, bil. Porozprával o tom bývalý vyšetrovateľ, ktorý vášho exmanžela zatkol. Je to pravda?

Samu ma táto klebeta šokovala. Preto neviem, či starý pán nemá problém s niečim, keď si takéto veci vymýšľa. Asi sa ešte chcel zviditeľniť na Černákovom mene. Pamätám si, keď sa k nám prišiel ospravedlniť Mikiho bývalý spoločník Miloš Kaštan s monoklom pod okom, ktorý mal od exmanžela, za to, že v noci v bare sa hrubo správal a urážal jednu z obsluhujúcich čašníčiek. Manželia sa pohádajú, ale opäť sa zmieria. Aj u nás prišlo k nedorozumeniu, ale o tom manželstvo je.

Vedeli ste o jeho kriminálnych aktivitách? Čo vám vravel o spôsobe jeho obživy?

O kriminálnych aktivitách svojho vtedajšieho manžela som nevedela.. Podnikal, darilo sa mu, tak som nemala dôvod zisťovať odkiaľ a ako získava peniaze na živobytie.

Mikuláš Černák je už 23 rokov vo väzení, jeho manželka Iveta sa mu ani po taký dlhý čas neotočila chrbtom. Zdroj: archív I. Č.

POZRITE SA V GALÉRII, AKO VYZERÁ IVETA ČERNÁKOVÁ DNES.

Čím ste sa živili a ako ste trávili voľný čas v období rokov po revolúcii až do jeho zatknutia?

Kým začal exmanžel podnikať, ja som pracovala v Strojsmalte Pohorelská Maša a on pracoval v Nemecku. Po návrate zo zahraničia sa zamestnal ako šofér. Po roku 1989 začal podnikať. Presťahovali sme sa do rodinného domu v Brezne. Ja som začala pracovať vo Fit Studio Shark. Voľný čas sme trávili spolu. Chodili sme na výlety do prírody, veľa sme športovali. Často sme sa stretávali s rodinou. Mojim relaxom bola a aj je hudba.

Vedeli ste o jeho neverách?

Ženy boli v jeho blízkosti. Bol majiteľom viacerých nočných klubov - salónov a penziónu. No, ku mne sa správal vždy tak, že som nemala dôvod pochybovať o jeho veľkej láske.

Ako ste prežívali okolnosti jeho zatknutia, obžaloby z vrážd a súdny proces?

Obdobie jeho zatknutia bolo jedno z mojich najťažších období v našom manželstve. Zo dňa na deň som zostala sama. Dozvedala som sa o nových informáciách, o ktorých som nič nevedela. Bolo mi smutno, ťažko, ale žiť som musela. Súdny proces zo mňa vytrhol vieru a pocit bezpečia. Bola som sama na všetko. Na problémy, na život, na lásku. Uzavrela som sa! Nie je ľahké žiť samej žene po takom niečom, či po tom všetkom. Ale to bolo! Teraz je! A čo bude? Uvidím! Všetko prijmem s pokorou.

Chodievali ste za ním do väzenia?

Áno, chodievala som.

Kto z vás navrhol rozvod a prečo?

Nerozviedli sme sa pre inú ženu, ani pre iné nezhody. Rozvod navrhol exmanžel, pretože jeho “kamaráti” začali všetku vinu hádzať na neho. Povedal mi túto vetu: “Ivka, Ja sa už zrejme z väzenia nikdy nedostanem. Ty máš právo žiť.”

Ste spolu v kontakte?

Ani po 23 rokoch trápenia som sa mu nedokázala otočiť chrbtom. Sporadicky si voláme. Lebo som človek, ktorý sa snaží pomáhať ľuďom, čo ho potrebujú. Ktorí si ma vážia a majú ma radi.

Ako ste sa živili a z čoho ste žili v čase po jeho zatknutí a ako teraz?

Vždy som sa živila vlastnou prácou. Nič som nedostala zadarmo. Všetko som robila a aj robím svedomito a zodpovedne.

Prečo ste doteraz nikdy neprehovorili verejne?

Chcela som si zachovať veľa osobných myšlienok, len sama pre seba. Prežiť svoj život bez medializácie a útokov. Obklopujem sa ľuďmi, ktorí dýchajú a žijú pre to isté ako Ja. Nikdy som sa nikomu nevnucovala, ani som nikoho neobťažovala. Svoje som si prežila! Preto nechápem, prečo sa stále nájde niekto, čo napíše nezmysel. Ja sa nemusím obhajovať, ani nikomu spovedať. Ale nepravda ma bolí. Nie je pravdou, že by mi Černák ubližoval. Pán, ktorý si vraj do detailov pamätá, ako sme žili, nech si dýcha a žije svoj život. A nie náš! Žili sme pre seba. Všetci sme sa mali radi. Držali sme spolu. Sviatky a voľné chvíle sme si užívali. Boli sme veľká rodina. Neviete, čo je v človeku po 23 rokoch trápenia a boja o prežitie. Miťo si odpykáva trest. Priznal sa a druhí si chodia po slobode. O nich by mal tento pán rozprávať. Môj exmanžel sa väčšinou pobil keď bránil slabších, ženy a deti.

Ako si svoj život v budúcnosti?

Čas všetko vyrieši, zahojí rany. Posunie človeka v diaľ. Aj môj život chcem dožiť v súkromí, bez verejnosti. Preto sa už nebudem vyjadrovať. Žijem v duchu tohto odkazu: “Príde doba, keď si budeš myslieť, že všetko skončilo, a to bude začiatok.”

V GALÉRII SI MÔŽETE POZRIEŤ ĎALŠIE FOTO ZO SÚKROMNÉHO ARCHÍVU MANŽELOV ČERNÁKOVCOV.

Prečítajte si tiež: