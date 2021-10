Už desaťročie pyká v base za vraždu a tvrdí, že ju nespáchal. Bývalý Černákov štartér Slavomír Surový požiadal o obnovu konania, v ktorom ho v roku 2011 odsúdili na 15-ročné väzenie v tretej nápravnovýchovnej skupine. No pojednávanie, na ktoré ho priviezli do Prešova spolu s bývalým katom mafie Lojzom Čističom, museli nečakane odročiť.

Chce, aby súd znova otvoril pojednávanie. Slavomír Surový z Brezna v divokých 90. rokoch patril do skupiny černákovcov a robil jej bosovi Mikulášovi Černákovi štartéra - skúšal, či pod jeho autom nie je nálož. Prešovský súd ho v roku 2011 právoplatne odsúdil na 15-ročné väzenie s najprísnejším stupňom stráženia vo veci vraždy Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba - brata nebohého bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba z roku 1997.

Pred rokom v tejto veci ako svedok obhajoby vypovedal aj Černák, proti ktorému sám svedčil a usvedčoval ho z vrážd. Napriek tomu mu dosvedčil , že sa spomínaných skutkov nedopustil, no neodpustil si štipľavú poznámku: "Aj na základe jeho svedectiev som bol odsúdený na doživotie. Pred médiami ma častoval, aký som nebezpečný, že som zabil viac ľudí ako rakovina. Nerozumel som tomu."

Surový sa spolieha na to, že mu súd povolí obnovu konania, keďže sa jeho exšéfovi po prelomení mlčania rozviazal jazyk a začal vypovedať o tom, čo sa dialo v podsvetí v 90. rokoch. "Černák sa priznal, že tento skutok organizoval, menoval páchateľov. Kromka sa priznal, že to spravil on. Popísal vo svojej výpovedi vo veci vraždy Róberta Holuba, s kým sa dopredu dohodol na vražde Klešča a menoval páchateľov, ktorí to išli urobiť. Mali to byť Szatmáry, Sisák, Kromka," vyhlásil Surový.

Černák tvrdil, že oslovil nájomného vraha Lojza Kromku, ktorého prezývali Čistič. Dodal, že skutok, za ktorý je Surový nevinne odsúdený, má priamy súvis s vraždou mafiána a bosa košického podsvetia Róberta Holuba, ku ktorému sa Černák nedávno priznal a bol za ňu aj právoplatne odsúdený.: "Jeho likvidáciu som koordinoval s bosom sýkoriek. Najprv bol pokus o jeho vraždu na košickom sídlisku KVP. Strelcom bol Jozef Roháč, na motorke ho viezol Alojz Kromka, ktorý nepatril k našej skupine, no schovával sa pred holubovcami aj políciou."

Čistič vraj na ponuku pritakal, no akcia sa nevydarila. Strelcovi Roháčovi sa zasekla zbraň - škorpión. Holub navyše spoznal Lojza ako vodiča motorky, ktorý Roháča viezol: "Mal som v skupine holubovcov Karola Kollárika, dával mi informácie. Holub šiel na druhý deň do Spišskej Novej Vsi hľadať Alojza Kromku. Nenašiel ho, zobral jeho brata, nemal nič so zločinom, no uniesli ho do Vajkoviec pri Košiciach, bili ho a mučili, odviezli do Ličartoviec a tam ho zastrelili a zapálili."

Holub vraj zúril ako postrelená zver, chcel vyvraždiť celú rodinu Kromkovcov. Lojzo plakal a prosil bosa Černáka, aby mu pomohol. "Situácia bolo vážna, mohli zomierať nevinní," zamýšal sa pred súdom a týmto vysvetľoval, že pod lsťou vylákal Holuba do bratislavského hotela Danube, kde sa ho chystali zavraždiť. Ani vtedy sa však vražda nepodarila, pri akcii bol zastrelený Holubov ochrankár Štefan Fabián, Holuba postrelili. So zraneniami bol prevezený do nemocnice na Kramároch, kde ho neskôr dorazil Roháč.

No a v pondelok priviezli na súd ako svedka obhajoby aj Lojza Čističa Kromku. No k slovu sa nedostal. Súd museli odročiť pre neprítomnosť členky senátu. "Nevieme sa jej dovolať, netušíme, čo sa stalo," vravel sudca Jozef Poláček. A tak justičná eskorta darmo cez pol republiky priviezla dvoch odsúdených a nadarmo cestu merali aj Surového obhajkyňa a prokurátor z Trenčína.

Podľa Černáka pri vražde Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba išlo o vybavovanie účtov a zapletení do nej boli Alojz Kromka, Karol Szatmáry, Alberť Sisák a Karol Kollárik. Prví traja vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach, Kromka samopalom rozstrieľal polonahého Klešča, ktorého našiel ležať na posteli. Jemu sa stalo osudným to, že holubovcom pomáhal vylákať Kromkovho brata, ktorého neskôr zabili pri Ličartovciach. Jozefovi Holubovi, prezývaného Ďusi, sa podarilo pred vrahmi vyskočiť z okna a ujsť. "V byte mala byť aj nejaká slečna, ktorá bola schovaná v kúpeľni," opisoval Černák. Zdôraznil, že s miliónovou istotou môže povedať, že Surový ani ďalší odsúdený za tento skutok Ladislav Badó nemajú s vraždou Klešča nič spoločné: "Asi ja som mu povedal prvý, že tam bola vražda. Obaja sme vtedy boli v Brezne."

Černák presviedčal súd, že Surový sa nezapájal do vrážd: "Pri niektorých bol, on vie, pri ktorých. Jeho bavili autá, ja som mal zahraničné, chodil mi ich umývať. Snažil som sa mu pomôcť a on potom vypovedal proti mne. Úmyselne zamlčoval veci, len aby som bol odsúdený. Ale ja sa neznížim na jeho úroveň, nemám záujem ho vyviňovať, ale ani klamať."

Černák už pri svedeckej výpovedi v roku 2009 v procese s kollárikovcami naznačil, že Surový nemá s touto vraždou nemá nič spoločné. Keď sa ho spýtali, či sa môže vyjadriť k ďalšiemu svedkovi v procese Alexandrovi Horváthovi, zareagoval s nevôľou: "Čo najmenej sa chcem k tejto osobe vyjadrovať. Usvedčuje ma už 20 rokov, mení výpovede. V dvoch rozsudkoch súdy konštatujú, že je nedôveryhodný. On klame a tára. To sú také nezmysly, čo rozpráva tento človek."

Surového nevinu potvrdzuje aj A. Horváth, ktorý bol v procese so Surovým spoluobvinený a odsúdený. Na lavici obžalovaných vtedy spolu s nimi sedel aj Ladislav Badó, ktorému súd za tie isté skutky a vraždu Kromkovho brata Jána vymeral 23-ročné väzenie. Aj Badó teraz žiada o obnovu konania.

"Počkáme si na výsluch navrhnutých svedkov, urobíme záver a dúfame, že návrh na povolenie obnovy konania bude akceptovaný zo strany okresného súdu," povedala Surového advokátka Zuzana Bejdová z Banskej Bystrice. Na otázku, či pri možnom výroku súdu o nevine Surového budú žiadať o odškodné, nechcela odpovedať: "Momentálne pre neho nie sú podstatné, ale aby konečne išiel domov vo svetle nových dôkazov, ktoré tu sú."