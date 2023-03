Oslovili sme Slavomíra Surového (51), ktorý bol štartérom Mikiho.

Ako Štefánik

Banskobystričan vie o tom, že sa nakrúca film o odsúdenom. "Je toho všade už priveľa, akoby sa natáčal film o Štefánikovi... Môj názor je jednoznačný. Načo je dobré jatriť rany pozostalým po jeho obetiach, z ktorých mnohé boli nevinné, nemali nič spoločné so zločinom. Jednoducho len sa ocitli v nesprávny čas na nesprávnom mieste a tam sa stretli s Černákom," hovorí Slavo. Zdôrazňuje, že to všetko roky nevymažú.

Aj cez mŕtvoly

"Miesto pri stole stále ostáva prázdne. Tí, ktorí pracovali pre Mikiho, majú ešte aj dnes ťažké sny, ktorých sa do smrti nezbavia, hoci páchaniu vrážd nevedeli nijakým spôsobom zabrániť, lebo on, keď si zobral niečo do hlavy, tak to urobil bez ohľadu na názory okolia a hrozilo, že zlikviduje aj toho, kto by mu chcel v tom zabrániť, takéto konanie mu bolo vlastné," hovorí Surový.

Podoba s knihou?

Dodáva, že podľa jeho názoru aj film, keďže je to iba pohľad Černáka bude rovnaký ako jeho kniha. "Čítal som ju a to, čo v niektorých častiach popísal, to sa o pravdu ani len neobtrelo. Sú to výmysly. A čo sa týka filmu, obávam sa, že to bude rovnaké. Už len to o jeho postrelení nie je pravda. Nikdy, nikto na neho nestrieľal, pretože by sebe i svojej rodine podpísal ortieľ smrti. Je to len Mikiho fantázia, aby sa robil zaujímavý," trvá na svojom.

Zosmiešňovanie nepohodlných

Surový spomína, že pred pár rokmi čítal niekde informáciu o tom, že nejaká česká produkčná spoločnosť mala záujem o výrobu filmu o Černákovi. "Odskočili však od toho vtedy, keď zistili, že by to mala byť len jednostranná výpoveď. Nechali to napokon tak. Teraz, to asi nikomu neprekáža." Vie, že scenárista Miro Šifra hovorí, že si všetko, čo mu Černák povie, overuje v policajných archívoch. "To sa nedá len tak, lebo tých spisov je neuveriteľne veľa a prehrabať sa v nich, nájsť potrebnú výpoveď svedka alebo zistenie vyšetrovateľa k tomu? Nooo, myslím si o tom svoje. Bude to opäť len v réžii Černáka a tak, ako to len on vie. Napríklad zosmiešniť tých, ktorí vypovedali v jeho neprospech," znejú ostré slová bývalého štartéra.

