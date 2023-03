Reichel si začiatkom marca pomyselne pripomenul tridsaťročné výročie, kedy v roku 1993 vyhral v pražskej Lucerne prvé miesto v súťaži Europa Artwrestling Grand Prix.

Bolo tam vtedy šestnásť silákov z domova i zo zahraničia. Do Prahy prišli prvýkrát Nemci, zástupcom Maďarska bol László Fekete, z Veselí okres Pardubice meral cestu do Lucerny víťaz predchádzajúcich pretekov Petr Weber a tiež Luděk Šmíd z Prahy. „Do finále postúpila najúspešnejšie osmička z nás. Súťažilo sa s pravou rukou, pričom druhou sa pretekár držal madla. Musel stať aspoň jednou nohou na podložke. Na dodržanie podmienok dohliadala dvojica rozhodcov,“ hovorí Reichel.

Viac fotografií nájdete v galérii >>>

Z očí do očí

Najlepším duelom bol podľa účastníkov ten medzi Weberom a Reichelom. Lucerna začala šalieť, najmä nežnejšia časť publika potom, keď si Milan pred rozhodujúcim zápasom dal dole tričko a odhalil športovaním vymakaný hrudník. Popradského hoteliera mnohí okamžite začali prirovnávať k Lincolnovi Hawkovi z filmu Over the Top, ktorého stvárnil Sylvester Stallone. Pozornosti publika neuniklo, že hoci záverečný duel bol poriadne náročný, Reichel sa neprestal pozerať súperovi do očí. „Poradil mi to môj kamarát, taliansky psychológ, ktorý hovoril, že práve očami môžem dať súperovi najavo, že sa nebojím a chcem vyhrať,“ povedal pred troma desiatkami rokov Reichel pri jednom z rozhovorov.

Zápolenie skončilo Vpravo bez trička Milan Reichel, vľavo smutný finalista Luděk Schmidt. Zdroj: Jiří Pekárek

Veni, vidi, vici

Spomenul tiež, že mnohí sa čudovali, prečo cestoval toľkú diaľku do Prahy. „Povedal som im, že

za mojim prihlásením bola matka, ktorá si všimla info o organizovaní súťaže, všetko vytelefonovala, zariadila a ja som súhlasil. Dôvod bol jasný, sedem rokov ma nikto nezdolal,“ povedal krátko na to, keď zdvihol víťaznú trofej nad hlavu. Okrem nej si odniesol aj 12-tisíc a kolobežku, ktorú podaroval deťom svojho kamaráta.

Po veľkolepom triumfe prišiel za ním český priaznivec armwrestlingu Ladislav Kocourek a prehováral Milana, aby išiel na majstrovstva sveta, ktoré mali byť krátko nato v Amerike. Neodpovedal jednoznačne, keďže kulturistiku nemienil zavesiť na klinec.

Čítajte TU čo písali o Reichelovi novinári i to, či aj pretláčanie sa musí trénovať. Zahlasujte v našej ankete >>>