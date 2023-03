Ten sa nezdá! Starostu Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michala Petraníka poslal súd po siedmich rokoch súdnych ťahaníc do basy na dva roky. Pár dní pred verdiktom si prefíkaným spôsobom zabezpečil prísun peňazí z obecnej kasy. Neuveríte, ako!

Deväť rokov, vrátane vyšetrovania, trestne stíhali starostu za to, že posielal obecné peniaze na súkromné účty a za pokus o podvod. V hre boli desaťtisíce eur. Krajský súd mu pred pár dňami po vyše 50 súdnych pojednávaniach vymeral vzhľadom na možnosti trestnej sadzby prísny trest. Mohol dostať aj podmienku, no nakoniec ho poslal do basy na dva roky.

Petraník sa mal porušenia zákona dopustiť pri machináciách s peniazmi samosprávy. Podľa obžaloby v priebehu rokov 2011 - 2013 obecné financie posielal na súkromné účty a časť z nich si nechával. Keď mu na to prišli, predložil im falošný bankový výpis, originál našli na smetisku. Trestné oznámenie na neho podali miestni poslanci. Tých následne nezákonne zbavil mandátu. Počas vyšetrovania ho obvinili aj z pokusu o podvod pre sfalšovanú zmluvu o pôžičke peňazí pre mladú ženu a tieto dve veci zlúčili. Sudca svidníckeho okresného súdu mu vlani za to, že spôsobil značnú škodu porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku a za pokus podvodu vymeral 3 a pol ročný nepodmienečný trest a zákaz činnosti vykonávať verejné funkcie.

Odvolanie podal obžalovaný aj prokurátor. Krajský súd rozsudok svidníckeho súdu zrušil a Petraníka poslal do basy na dva roky, ponechal mu zákaz činnosti vykonávať funkciu na dobu siedmich rokov.

Starostu však čakajú ďalšie súdne konania. Medzitým mu totiž pribudla obžaloba pre výrub stromov, pre pokračujúci zločin porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a ďalšia pre taký istý skutok. Ide o porušenia zákonov za roky 2017 - 2018, trestné oznámenie podával kontrolór obce pre chýbajúce peniaze v pokladni a posielanie peňazí na súkromné účty.

No výpočet nie je úplný, polícia proti nemu vzniesla ďalšie obvinenia za trestné činy, ktoré spáchal ako hlava obce. No a čaká ho aj súd v Banskej Bystrici, kde vzniesli obžalobu za trestný čin, ktorý mal spáchať ako súkromná osoba. V tejto veci skončil na pol roka za mrežami. Ide o kauzu, v ktorej sa točili milióny. Spolu s ďalšími ľuďmi je obžalovaný zo zločinu krátenia daní a poistného a čaká sa na vytýčenie pojednávania na banskobystrickom okresnom súde. Keď bol vo väzbe, poslanci zistili, že podpísal aj niekoľko zmeniek na desaťtisíce eur v mene obce.

Petraník pred vyhlásením rozsudku z budovy súdu ušiel. "Prišlo mi zle. Nie som na také veci zvyknutý. Ja som škodu obci nespôsobil žiadnu, iní za 18-miliónové škody dnes dostávajú podmienky,” hájil sa. Cíti sa nevinný. Na našu otázku, či je pravdou, že menoval niekoho svojim zástupcom, povedal jeho priezvisko. Keď sme sa ho však konkrétne spýtali na to, o koho ide, priznal farbu.

