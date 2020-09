Manželka Tatiana a deti Martin a Petra boli šokovaní z náhlej smrti otca, ktorý dovtedy nikdy nebol chorý a išlo o jeho prvú hospitalizáciu. Dôvodom bol zápal pľúc.

Chýba logika

Rodina sa obrátila so sťažnosťou na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Dnes už je známy záver jeho šetrenia. Ten však vyznieva veľmi zvláštne. Úrad konštatuje, že zdravotná starostlivosť nebola pacientovi zo strany Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice poskytnutá správne.

"Zistené nedostatky pri výkone dohľadu – bola zamenená vzorka krvi na vyšetrenie krvnej skupiny, následkom čoho bola určená nesprávna krvná skupina, podaný bol nekompatibilný erytrocytárny transfúzny preparát a nesprávne bolo odčítané overenie krvnej skupiny pri lôžku tesne pred samotnou transfúziou," uvádza sa v správe. "Podanie inkompatibilnej transfúzie však nespôsobilo závažnejšie poškodenie zdravia, t. j. nebolo bezprostrednou príčinou smrti pacienta. Úrad uzavrel tento podnet ako opodstatnený." Nasleduje zoznam medicínskych odborov z ktorých boli prizvaní k prípadu konzultantanti.

Aká bola príčina smrti?

Presnú príčinu smrti ÚDZS nezverejnil s odvolaním sa na Zákon o ochrane osobných údajov. Oslovili sme vdovu Tatianu , či už má v rukách vyjadrenie úradu? Neodpovedala jednoznačne a nechcela hovoriť ani o príčine smrti. "Niečo tušíme, ale nechceme to riešiť verejne," povedala skleslo. Spomenula len, že tragédia zomkla ešte viac celú ich rodinu aj to, že milovaný Pavol veľmi chýba jej i deťom.

Pripomenutie

Pavla Palča hospitalizovali v UNLP v Košiciach na Rastislavovej ulici koncom februára 2019. Počas zákroku, pri ktorom mu odstránili hromadiacu sa tekutinu v tele a následnej operácii, kvôli údajnému zabudnutému úlomku chirurgického nástroja - kliešti v tele, stratil pacient veľa krvi a preto bola potrebná transfúzia. Pri nej však došlo k zámene krvi a namiesto 0+ dostal B+. Personál omyl neodhalil, keďže z neznámych dôvodov nevykonal krížový test na vyšetrenie kompatibility medzi krvnou skupinou príjemcu a darcu. Tento omyl sa skončil fatálne. Košičan po piatich týždňoch zomrel.

Odsávanie s kliešťami...?!

Košický lekár tesne po zverejnení tragickej udalosti pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že je presvedčený, že práve odsávanie tekutiny bolo kľúčovým momentom. „Bežne to robíme tak, že do presne určených miest vpichneme ihly napojené na hadičky. Tekutinu následne z nich odsávame injekčnou striekačkou. Odsávať tekutinu môžeme aj podtlakovým prístrojom. Tento zákrok je bežný a nie je potrebné pri ňom pacienta „rezať“, a teda nemôže stratiť krv, ktorú by bolo potrebné doplniť infúziou, ako to bolo v danom prípade. Nerozumiem čo tam robili s kliešťami,“ nechápal odborník.

Nemocnica pre zlýhanie prepustila v krátkom čase dvoch lekárov a zdravotného brata. Prípadom sa zaoberal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ten zverejnil záver šetrenia v uplynulých dňoch. Úmrtie pacienta vyšetrovala aj polícia. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví bolo právoplatne zastavené.

