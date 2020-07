Odborník si pre citlivosť prípadu a princípy profesie praje zostať v anonymite. Priznal, že ako psychiater sa vyhýba háklivej debate a vyjadreniam o duševnom zdraví osoby, s ktorou sa osobne nestretol a nevyšetril ju. "Musel by som mať konkrétny diagnostický postreh, osobne vyšetriť dotyčného a zároveň od neho dostať písomný súhlas, že môžem zverejniť výsledky," hovorí uznávaný lekár.

Vysvetľuje, že v rámci Svetovej psychiatrickej asociácie vznikla dohoda, ktorá je zakomponovaná v Etickom kódexe nevyjadrovať sa k diagnostickým aspektom verejne známych ľudí. "Hlavne u politikov je to najháklivejšie práve v súvislosti, že títo ľudia riadia krajinu.Čiže pokiaľ ich osobne nevyšetríme a nemáme písomný súhlas nie je možné nič hovoriť, publikovať ani ináč zverejňovať. Toto pravidlo porušili niektorí americkí kolegovia, ktorí mali pocit, že je vo verejnom záujme zverejniť a publikovať názory na zdravotný stav a z toho vyplývajúce psychické a osobnostné poruchy prezidenta Donalda Trumpa. Časť verejnosti to prijala s vďakou, ale časť psychiatrickej obce i laikov im to zazlievala, že to nebolo fér," spomenul skúsenosť odborníkovna duševné zdravie spoza veľkej mláky.

Mnohé si všimnú aj laici

Napriek spomenutému, nešetril chválou na adresu novinárov. Podľa neho je hodnotné, že si všímajú, mierne povedané, zvláštne správanie politika či politikov. "Naozaj, neraz ani nie je potrebné psychiatrické vzdelanie a určité zvláštnosti v správaní niektorých postrehnú aj laici. Prípadne si stačí naštudovať niečo z toho, ako sa prejavujú zvláštnosti alebo až poruchy osobnosti. Tak sa to dostane do povedomia verejnosti a ľudia si môžu uvedomiť, napríklad opakovanie slov, viet a postojov alebo stavanie sa až do takej role, že je to neprimerané," hovorí renomovaný lekár.

Ako to bolo s Mečiarom

Spomenul aj známy prípad z mája 1998, kedy účastníci III. slovenského psychiatrického zjazdu otvoreným listom vyzvali premiéra Vladimíra Mečiara, aby sa v osobnom i vo všeobecnom záujme stiahol z politiky. "Tam sa psychiatri vyhli diagnostikovaniu vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara, keďže ho nikto nevyšetril, bolo to len koncipované tak, že jeho správanie v politike pôsobí nepriaznivo na spoločnosť a je v jeho záujme i záujme spoločnosti, aby odstúpil, s dodatkom, že keby potreboval nejakú konzultáciu, tak odborníci sú pripravení pomôcť mu. Časť Slovenska to napriek tomu zobrala tak, ako keby ho lekári diagnostikovali. Bolo to preto, že to podpísali psychiatri," konštatuje špecialista na duševné zdravie.

O našu pomoc nestoja

Poznamená, že rovnaká situácia by mohla nastať aj teraz s Igorom Matovičom. "Je možné, že v danom prípade by sa však odborníci asi veľmi ťažko zjednotili v tom množstve možných diagnóz," hovorí.

"Najhoršie na tom je, že tieto typy odbornú pomoc dobrovoľne určite nevyhľadajú," uzavrel renomovaný psychiater.

Odporučil nám, aby sme si niečo prečítali o narcistickej poruche osobnosti. Bolo to podnetné čítanie. Zaujali nás najmä niektoré jej špeciálne znaky:

-Pocit velikášstva a dôležitosti - zveličovanie svojich úspechov,

-nadmerne zapodievanie sa fantáziami o nekonečnom úspechu, moci a pod.,

-viera vo svoju špeciálnosť a jedinečnosť, ktorú môžu pochopiť len výnimoční ľudia,

-požiadavka nadmerného obdivu,

-zneužívanie interpersonálnych vzťahov na dosiahnutie svojich cieľov,

-chýbajúca empatia, ochota chápať pocity a potreby iných...

