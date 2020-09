Osud sa s nimi pohral! Manželom Margite (49) a Vojtechovi (46) Benkovcom z Brezna narodenie syna Lukáša prevrátilo život naruby! Chlapec sa nielenže narodil predčasne, ale pôrod bol aj mimoriadne dramatický a Lukáška postihlo krvácanie do mozgu. Chlapček prežil, no telesne i mentálne je postihnutý.

Rodičov to však nezlomilo! Nezložili ruky do lona, nenariekali, ale rozhodli sa zabojovať.

Zmyslom života je príroda

Z učiteľského platu matky a za pár eur, ktoré otec dostane za asistenciu vlastnému synovi, nemôžu síce vyskakovať, však v snahe zabezpečiť chlapcovi čo najzmysluplnejší život, všetci traja sa intenzívne venujú turistike.

„S manželkou sme sa zoznámili na holi Ďurková. Obidvaja milujeme prírodu a lásku k nej sme sa snažili preniesť aj na Lukáša,“vraví otec Vojtech. Keďže chlapec sám nechodí, museli vymyslieť spôsob, ako ho dostať na okolité kopce, do našich veľhôr, na hrady i k jazerám.

Vojtech nosil syna keď bol menší "na koníka". Zdroj: archív V.B.

Rôzne spôsoby presunu

Lukáša najskôr vozili v kočiariku. „Prvú túru absolvoval už ako polročný, keď mal šesť, dostali sme ho na Kráľovú hoľu. Ako však rástol, časť trasy sme absolvovali na vozíčku a časť som ho bral na ruky, prípadne „na koníka“. Postupne to už nebolo možné a tak ho teraz nosím na chrbte. Takto sme prešli takmer celé Slovensko. Každý víkend si naplánujeme nejaký výlet,“ vraví otec. Lukáš má najradšej pobyt pri Liptovskej Mare, keďže veľmi rád sa kúpe a práve tam, spolu s rodičmi zažil pred rokmi mimoriadne peknú dovolenku. Čo sa mu navždy vrylo do pamäte.

Lukášovi zvyknú finančné pomôcť aj slovenské športové hviezdy, ale aj umelci. Zdroj: archív V.B.

Pomoc od ľudí

Mnohí turisti ich už poznajú, neraz sa k Benkovcom pridajú aj úplne neznámi ľudia a absolvujú s nimi túru. „Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí sa ponúknu a pomôžu mi so synom, aby som si pár metrov oddýchol. Všetkým som vďačný za to, že nám pomáhajú v našej neľahkej situácii. Ľuďom v prírode, aj tým, ktorí pomáhajú peniažkami. Nebyť ich pomoci, nemohol by Lukáš absolvovať rehabilitácie ani liečenia, ktoré sú pomerne drahé,“ hovorí obetavý Vojtech.

Vojtecha občas už pobolieva chrbát, ale zatne sa. Stále verí, že jeho syn sa raz bude chodiť. Zdroj: archív V.B.

Dokedy bude vládať?

Súčasne si však uvedomuje, že roky mu pribúdajú a nevie, dokedy bude ešte vládať syna nosiť. „Už teraz ma pobolievajú kolená, chrbát i ruky, ale zatiaľ si nechcem pripustiť, že by sa spoločné výlety skončili. S touto myšlienkou každý deň vstávam i večer líham,“ vraví zamyslene. Najväčším želaním rodičov je, že synček sa raz postaví na vlastné nohy a všetci spoločne vystúpia napríklad na Gerlach. „Lekári sú veľmi opatrní. Hovoria, že zatiaľ to vyzerá tak, že chodiť nebude. Ja si ale myslím pravý opak a chcem tomu veriť,“dodáva Vojtech.

