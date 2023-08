Pre Dorotu (30) z obce Michalok (okres Vranov nad Topľou) sa štvrtkové ráno ničim nelíšilo od bežných dní. Nachystala malého trojročného synčeka Riška a kým s ním sadli do auta, išla vrátiť čokoládu susedke, ktorú si od nej požičala deň predtým, lebo piekla tortu.

V strede cesty medzi obcami Michalok a Mernik, po prejdení ľavotočivej zákruty, zo zatiaľ neznámych príčin, prešla do protismeru. Auto skončilo mimo cestu, prevrátilo sa na strechu a skončilo v potoku. Malý Riško sedel s sedačke upevnenej na zadnom sedadle. Náhodný okoloidúci ho rýchlo vyslobodil, no krásnemu chlapčekovi už nebolo pomoci. Lenže Dorotu sa mu z auta nepodarilo dostať. Kým ju privolaní záchranári vyslobodili, prešlo dlhých 20 minút. Dorote sa snažili záchranári pomôcť zo všetkých síl. Privolali aj vrtuľník, no nakoniec ju do vranovskej nemocnice previezli sanitkou. Tam s veľmi vážnymi zraneniami bojuje o život.

"Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.