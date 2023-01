Tragédiu na Zochovej ulici si bude už navždy pamätať celé Slovensko. Druhý októbrový večer nabúral opitý vodič v centre hlavného mesta do davu ľudí čakajúcich na zastávke MHD. Štyria ľudia prišli o život na mieste, piaty podľahol zraneniam v nemocnici.

Za volantom sedel Dušan Dědeček, ktorý pôsobil v Deaflympijskom výbore Slovenska. „Vodičovi namerali 1,69 promile. Na mieste ho zadržali a eskortovali na oddelenie. Skončil v cele policajného zaistenia,” povedal vtedy Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva PZ. Deděčka nakoniec zobrali po sťažnosti prokurátora do väzby.

Do bratislavskej Karlovky, na miesto, kde opitý vodič býval sme sa po niekoľkých mesiacoch vrátili. Miesto, kde zvykol Dědeček parkovať zývalo prázdnotou. Jeho susedia na naše otázky reagovali rôzne. Niektorí sa vôbec nechceli baviť. Podarilo sa nám však porozprávať so susedkou priamo z vchodu.

"Celý barák to vedel, že popíja, no myslím si, že nikto by na neho nepovedal, že potom sadne skutočne do auta," začala svoje rozprávanie staršia pani, ktorá si želá zostať v anonymite. "Pred jeho bytom boli pravidelne na chodbe fľašky od vína," dodala susedka s tým, že medzi ľuďmi sa rozpráva aj o tom, že mal podvádzať manželku. Či je to pravda, to však netuší.

O niečo zaujímavejšiu výpoveď nám dala žena, ktorá žije vo vedľajšom vchode. Mnohí ľudia vraj chodievali na adresu vykrikovať nadávky a urážky, najmä bezprostredne po nehode. "Netuším, odkiaľ vedeli, že tu má byt. Boli to pre nás ostatných kruté momenty. Viackrát stála na ulici skupina ľudí, ktorí kričali rôzne nadávky až vyhrážky," prezradila svedkyňa.

