V stredu minulý týždeň (12.10.2022) sa 19-ročný Bratislavčan Juraj vybral do mesta. Jeho zámerom bolo popraviť LGBT ľudí, ktorí sa stretávali v bare Tepláreň na Zámockej ulici.

Pred samotným činom zverejnil na sociálnej sieti 65-stranový manifest, ktorý bol namierený proti židom a homosexuálom. Po tom, čo zavraždil dvojicu mladých mužov, ktorí pred barom náhodne sedeli a postrelil ich kamarátku, sa ku vražde na sociálnej sieti priznal. Nakoniec si sám vzal život, zastrelil sa otcovou zbraňou.

Teraz prehovoril Jurajov otec. Objavil sa v relácií štúdio Orwell, ktorú moderuje Marian Kotleba, šéf parlamentnej politickej strany ĽS Naše Slovensko. Samotný Kotleba musel z parlamentu odísť, lebo bol odsúdený za prejav sympatií k neonacistickej ideológií. Vystúpeniu strelcovho otca predchádzal dlhý Kotlebov monológ. Otec strelca kandidoval v parlamentných voľbách 2020 za stranu Vlasť, ktorej šéfoval kontroverzný Štefan Harabin.

"Neverím tomu, že to urobil. Myslím si, že je zneužitá obeť," povedal Juraj Krajčík st. s tým, že telo jeho syna bolo v neprirodzenej polohe a preto mu príde, že bol popravený. Strelec po útoku na Zámockej prišiel domov, kde sa mal pohádať s rodičmi, vziať si druhú otcovu zbraň a odísť preč. Policajti ho vo štvrtok (13.10.2022) nadránom nadránom našli zastreleného. "Podľa toho, ako sa správal v ten deň, neverím tomu, že to urobil. Bol iba obeť," povedal otec. Detaily toho, čo sa v osudný večer dialo však nepovedal, ani "moderátor" Kotleba sa ho na to nepýtal.

Podľa Krajčíka st. mal mať jeho syn už v piatok stužkovú, neuveriteľne sa nato tešil. "Ukazoval nám menu, z ktorého si máme vybrať," povedal s tým, že jeho syn bol na predošlej škole šikanovaný, kvôli čomu sa potom úplne uzavrel do seba. Strelec Juraj po sebe zanechal list na rozlúčku, kde písal o tom, že svoje činy vôbec neľutuje. Jeho otec však tvrdí, že si ho v tom zhone nestihol ani prečítať.

Okrem iného Krajčík st. vylúčil aj to, že by jeho syn bol homosexuálne orientovaný či užíval drogy. "Nefajčil ani cigarety a domov prichádzal najneskôr o deviatej večer." Rozprával ďalej o tom, že dlhodobo sa venoval karate. "Jednoducho ho to bavilo, ale na súťaže nechodil," prezradil s tým, že jeho syn bol vždy slušný.

V osudný deň sa okolo 16. hodiny vybral na prechádzku, údajne to robil bežne. Krajčík st. v relácií priznal, že mu z trezoru zmizla zbraň. So svojou sestrou mal strelec vraj výborný vzťah a to aj napriek tomu, že je medzi nimi veľký veková rozdiel.