V stredu minulý týždeň (12.10.2022) sa 19-ročný Bratislavčan Juraj vybral do mesta. Jeho zámerom bolo spáchať niečo, čo sa na Slovensku predtým ešte nikdy nestalo. Chcel popraviť LGBT ľudí, ktorí sa nachádzali v bare Tepláreň na Zámockej ulici.

Pred samotným činom zverejnil na sociálnej sieti 65-stranový manifest, ktorý bol namierený proti židom a homosexuálom. Po tom, čo zavraždil dvojicu mladých mužov, ktorí pred barom sedeli a postrelil ich kamarátku, sa ku vražde na internete priznal. Nakoniec si sám vzal život, zastrelil sa otcovou zbraňou.

Portál Topky teraz zverejnili úryvok z listu na rozlúčku. "Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám. Celou svojou silou. Vykonám tak s úsmevom na tvári, aj s vedomím o tom, čo to pre zvyšok môjho života znamená," napísal Juraj na úvod.

List adresoval svojím rodičom a sestre a tiež neznámej žene, ktorú podľa listu miloval, no nikdy jej svoje city nepriznal. "Jej meno sem nenapíšem, lebo to nemá zmysel. Nikdy som nemal odvahu jej povedať, čo som mal na mysli a preto mi nepríde vhodné ju do tohto zatiahnuť. Jej meno odíde so mnou. Ale pre ňu, ktorej meno viem len ja, prajem si len to najlepšie, dlhý produktívny a úspešný život, bez obáv a smútku," znejú podľa Topiek riadky, ktoré jej adresoval. "Robím to pre vás - pre ... pre jej deti a pre ich deti."

Svoju rodinu v liste prosí, aby za ním nesmútili. "To, čo robím, robím nie pre seba. Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj národ, pre svoju rasu," adresoval svojim najbližším. Podľa toho, čo ďalej písal je jasné, že svoj čin nejakú dobu pripravoval a teší sa. "Sú vo mne len dve emócie. Radosť z toho, že sa mi naskytla takáto príležitosť zaútočiť ...a smútok z toho, že nebudem nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa," znejú jeho riadky.

Vraždu podľa slov, ktoré na rozlúčku napísal považoval za svoju úlohu a rolu v živote. "Nemáte dôvod k zarmútku - svoju cestu som si vybral a po nej aj pôjdem. Len na mňa nezabudnite," píše Juraj na záver.

