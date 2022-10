Rodičia, ktorých deti zahynuli vinou podguráženého vodiča pri tragickej nehode na Zochovej sa lúčia počas týchto dní so svojimi najdrahšími. Ako prvá vyprevadila na poslednej ceste svoju dcéru Natáliu rodina Hamrákovcov zo Spišskej Novej Vsi. Dnes budú pohreby Broni a Mareka...

Včerajší obrad na Spiši bol mimoriadne emotívny dnešné určite nebudú iné. Pozostalých utešujú nielen blízki, ale aj spriaznené duše. Kňaz, ktorý viedol obrady zádušnej omše za Natáliu Hamrákovú utešoval najbližších nielen slovami písma, ale aj neobyčajným príbehom... Hovoril o tom, že rovno oproti autobusovej zastávke je kláštor kapucínov. Rehoľníci hneď potom, keď počuli ohlušujúci náraz vybehli na ulicu, keď videli čo sa stalo, náhlili sa k stonajúcim ľuďom, ale aj tým, ktorí už na vonkajšie podnety nereagovali a následkom ťažkých zranení podľahli na mieste tragédie.

Sú v nebi

"Mnísi všetkým udelili sviatosť umierajúcich a pápežské odpustky. Máme nádej, že títo piati mladí ľudia sú už v nebi, že Pánboh si ich zobral k sebe a my sa s nimi tam stretneme," utešoval kňaz pozostalých.

Broňu a Mareka pochovajú ako ženícha a nevestu

Dnes, v sobotu popoludní o 13:00 hodine sa začnú obrady poslednej rozlúčky s Broňou Božoňovou († 21) a Marekom Vojtaššákom (†20). Keďže mladí ľudia tvorili pár, pohreby sa uskutočnia v rovnakom čase rozdielne budú len miesta. Rozlúčka s Broňou bude o 13.00 hod v Poprade - Veľkej a s Marekom v rovnakú hodinu v rodnom Ždiari. Keďže zaľúbencom nebolo dopriate splniť si sen o spoločnom živote, pozostalí im to umožnia aspoň takýmto spôsobom. Ako býva v takýchto prípadoch zvykom pohreb bude zároveň ako keby ich svadbou, preto Broňa bude odetá v rakve do bielych šiat a Marek do obleku ako ženích. Rodina údajne uvažovala aj o gorálskom kroji. Ako sa napokon rozhodla, nevedno.

Zvláštne parte

O ich láske a vzťahu obidvoch rodín svedčí aj rovnaké parte s odkazom obidvoch rodín. "SPOLU boli, SPOLU tam stáli, SPOLU tam aj zomreli a SPOLU navždy budú." Dvojica sa jednotlivo cez dojemné slová epitafu akoby prihovárala najdrahším. "Lúčim sa s vami, drahí moji milí, ruku vám už nepodám. Dotĺklo srdce, odišli mi sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád."

Láskavý rehoľník

Rovnaky príbeh ako odznel v Spišskej vyrozprávala na sociálnej sieti deň po tragédii aj študentka Zuzana, ktorá bola celý deň zdrvená a nedokázala myslieť na nič iné, len na tragédiu. "Večer som vošla na omšu ku kapucínom, kde brat Damián práve dokončoval kázeň slovami:

"Skôr ako poviem amen, chcem vám ešte niečo povedať. Viem, že ste všetci otrasení z toho, čo ste videli a počuli. Ale ja Vám chcem povedať, aby ste sa nebáli, ale radovali...!" Kňaz veriacim, hovoril, že aj on bol so svojimi spolubratmi na mieste nešťastia. "Všetkým som dal rozhrešenie a požehnal im. Tí mladí ľudia išli do neba, Boh sa o nich postaral!"

Nie ON, ale opitý vodič

Zuzana k tomu pridala, že ani nevie opísať aká radosť po týchto slovách zaplavila jej srdce. Mnohí sa tesne po tragédii pýtali, prečo Boh dopustil také nešťastie? "To nie On, ale niekto sa rozhodol vo svojej pýche v ten večer šoférovať auto opitý a toto sa pre mnohých nevinných skončilo tragédiou. Nie preto, že to Boh chcel, ale preto, že človek zlyhal...," znie vysvetlenie možno spolužiačky i kamarátky niektorej z obeti.

