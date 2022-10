Osud vie byť niekedy obzvlášť krutý a neraz najmä k nevinným ľuďom, ktorí v zlomku sekundy môžu prísť o svoj život. Presne tak, ako sa to stalo na Zochovej ulici v Bratislave. Na nešťastie, aké si pamätá len málokto, sa sústredila veštkyňa Daniela Paculíková.

Skúsená numerologička hovorí, že po obrovskom šoku a žiali sa pozostalí pýtajú, prečo to postihlo práve ich. Svetské hľadisko nehody necháva odborníčka na zhodnotenie a následne rozhodnutie orgánom činným v trestnom konaní. Daniela Paculíková z www.vesti.sk sa pozrela na to, čo vplýva na dianie okolo nás a dopĺňa skladačku osudov, a zatiaľ čo jedna nehoda sa skončí "len" pokrčenými plechmi, ďalšia vyvrcholí obrovskou tragédiou.

Tragický deň

"Nedeľa 2. 10. 2022 z pohľadu šamanského kalendára bola dňom melanchólie a triedenia, pod silným vplyvom impulzov Mesiaca, Slnka a Pluta. Táto ´konštelácia´ podporila cynizmus a nezdravú, nebezpečnú rýchlosť nesprávnych rozhodnutí. V značnej miere sme do rôznych situácií dňa priťahovali toxickú energiu, kritické situácie a negatívne vplyvy," vysvetľuje veštkyňa. Dodáva, že aj čas nehody je odpoveďou. "Práve prebiehala Ohnivá tattva (Tejas), nositeľka prudkých zvratov, ona je poslom smrti. Človek sa vtedy horšie kontroluje a má sklon k unáhleným činom, rôznym scénam vedúcim k výbuchom energie, zlosti, hádavosti a nezriedka i k vraždám. Ak človek v priebehu Tejas cestuje, mal by sa chrániť pred úrazmi a nepríjemnosťami. Všeobecne práve vtedy sa dopravné nehody a kolízie končia fatálne. Aj preto sa nedarmo hovorí, že za každých okolností musíme byť prezieraví a mimoriadne pozorní," dvíha veštkyňa varovný prst. Prízvukuje, že tattva nepraje ani sťahovaniu, dokonca zhoršuje zdravie, privodí nebezpečné, horúčkovité a zápalové ochorenia, ktoré sa väčšinou končia zle.

Čo sú tattvy?

"Celý náš život v kozmickom rytme energií tattiev možno zhrnúť: ak chcete preplávať životom ako úspešný človek, zvoľte si na každú činnosť ten správny okamih. Tattvy ( je ich 5) sú 24-minútové intervaly, v ktorých na nás kozmické žiarenie pôsobí kladne či záporne. Vnášajú do života farbu a chuť, pričom každá z nich podporuje inú činnosť, ale môže byť aj nebezpečná."

Hlavný vinník

Numerologička na základe dátumu narodenia vodiča, ktorý šoféroval auto smrti, prišla s prekvapujúcim záverom. "Deň narodenia odkrýva, že muž mal problémy vo vzťahoch, sústreďoval sa najmä na to, kto je pre neho dosť dobrý. Rád riskoval a istý životný prevrat do 62 rokov veku ho skutočne neminul. Nepohrdol peniazmi, trojka (dátum narodenia) v rovine vízie ho radí k ľuďom, ktorých by sme nechceli stretnúť – vypočítavých, neštítiacich sa kadejakých negatív. Výbuchy zlosti a hnevu či ostré hádky mu neboli cudzie. Momentálne bol v cykle zmien, podpise zmlúv a zháňania financií aj špekulatívnym spôsobom. Nedávno či dokonca v deň nehody zrejme tiež riešil tieto záležitosti, ale niečo mu nevyšlo podľa plánov, čo ho rozzúrilo a výsledkom bola šialená agresivita za volantom, ktorá zabíjala," znie stanovisko veštkyne.

Upozornenie na október

Počas celého mesiaca od 18.00 h do polnoci je na cestách potrebná maximálna pozornosť, aby sme sa vyhli nehodám a úrazom. Viac než inokedy úraduje zákon príčiny a následku - zákon karmy. Výnimkou nie sú ani straty blízkych a oslabené zdravie. Problémy je potrebné riešiť s pokorou a porozumením, inak sa zmeny dotknú bolestivo citov vo vzťahoch, v práci i vlastnom vnútri človeka. Október 2022 patrí k najnamáhavejším a problémovým mesiacom.

