Zúfalý otec si podal nielen vinníka, ale aj zodpovedných. "Alkohol za volant nepatrí, drogy takisto, auto v rukách takého človeka je zbraň a ohrozuje nás všetkých. Mám pocit, že polícia takýchto ľudí ešte chráni, no možno je to aj dobre, pretože v návale hnevu som mal chuť urobiť niečo, čo by som potom oľutoval. Hlavne, keď ten človek na úrazovke sedel oproti mne a tváril sa, že sa nič nedeje, zrejme, ešte nevytriezvel a neuvedomoval si, čo urobil," píše Michal.

Tvárou v tvár

Dodáva, že totožnosť vinníka nebude zverejňovať, ale on si ho zapamätá do smrti. "Želal by som mu, aby zažil to isté, čo ja. Neprajem žiadnemu rodičovi, aby niečo takéto, čo sa stalo mne, niekedy v živote zažil, strach a bezmocnosť, čakanie na to, čo bude ďalej, ma ničí. Chodíme z vyšetrenia na vyšetrenie a čakáme, čo bude ďalej..." popisuje udalosti posledných hodín. Napokon spomenie to, čo je najväčšou túžbou každého starostlivého rodiča.

Modlitby za dcérku a spomienka na psíka

"Dúfam, že môj anjelik bude silný a nebude to nič vážne, pretože nás prevážajú do Martina. Držte nam palce a modlitby tiež pomôžu," prosí otec o duchovnú podporu. Popri obave o zdravie staršej dcérky Michal nezabudol ani na ich štvornohého miláčika, psíka Tulu, ktorý však nehodu neprežil. "Bol to obľúbenec, s ktorým traja nevinní ľudia boli na ceste k veterinárovi. Život je nevyspytateľný, počas krátkeho okamihu sa môže všetko zmeniť," povzdychol si nakoniec.

Desivá streda

Ešte sa Slovensko nespamätalo z tragickej nehody na Zochovej ulici v Bratislave a už sa objavila informácia o ďalšej, ktorú opäť zavinil opitý vodič auta značky Peugeot. "Z doteraz presne nezistených príčin prešiel muž s vozidlom v smere jazdy na chodník, kde došlo k zrážke s chodkyňou a dvoma maloletými deťmi,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Spresnila, že k nehode došlo v úseku cesty v smere z obce Raková do Čadce. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom - 1,79 promile alkoholu v krvi.

Šťastím bolo, že matka inštiktívne azda tesne pred nárazom stihla odsunúť kočík mimo miesta zrážky. Je možné, že tým zachránila život mladšiemu dieťaťu.