Ešte v roku 2018 došlo na ceste R1 v Banskej Bystrici k smrteľnej nehode, pri ktorej narazil autobus do rozbiehajúceho sa nákladiaka. Táto tragická nehoda si vyžiadala dva životy. Banskobystrický krajský súd minulý týždeň tento prípad definitívne uzavrel.

O život pri hroznej tragédii prišli dvaja ľudia - iba 29-ročná žena a spisovateľ Peter Krištúfek (†44). Okresný súd v Banskej Bystrici ešte minulý rok odsúdil vodiča autobusu, ktorý spôsobil túto dopravnú nehodu, na trojročný trest.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

“Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.10. 2021 uznal vinným obžalovaného A.M. z prečinu všeobecného ohrozenia a prečinu ublíženia na zdraví, za čo mu uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov nepodmienečne so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,” uviedla v minulosti Uhrovičová s tým, že zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v trvaní 6 rokov.

Vodič autobusu sa však vtedy proti rozhodnutiu odvolal a minulý týždeň o odvolaní rozhodoval Krajský súd v Banskej Bystrici. Senát ho napokon uznal vinným. “Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 01.06. 2022 na verejnom zasadnutí rozhodol o odvolaní obžalovaného tak, že jeho odvolanie zamietol. Rozhodnutie je právoplatné,“ potvrdil hovorca krajského súdu Vladimír Černota.

