Smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského stále rezonuje v spoločnosti. Komisia, ktorá vyšetrovala jeho samovraždu a predchádzajúce zranenie, kritizovala justičnú stráž za to, že ho vodili po nemocnici na vôdzke. Po operácii v narkóze mu založili putá, retiazku aj spútavací opasok. Teraz mení ZVJS pravidlá.

Obsiahla správa vyšetrovacej komisie detailne opisuje posledné hodiny života bývalého policajného šéfa Milana Lučanského v prešovskom ústave na výkon väzby. Jej hlavným odkazom je to, že si zranenia spôsobil sám, spáchal samovraždu a nedalo sa tomu zabrániť, ale aj fakt, že to, čo sa presne udialo v cele, v ktorej bol sám, nie je možné overiť. Isté je aj to, že prvý úraz jeho oka, ktorý utrpel už tri dni po uväznení, si spôsobil vlastným konaním.

Už vtedy sme informovali, že dozorcom, ktorí si všimli jeho krvnú podliatinu pod okom, tvrdil, že sa v noci nešikovne pošmykol na šľapke a okom dopadol na rám kovovej postele. Popoludní sa sám pýtal na ošetrenie a preto ho previezli do prešovskej nemocnice a odtiaľ do ružomberskej, kde ho operovali.

Kritizujú použitie pút po operácii

Komisii sa však nepáči, že pri jeho premiestňovaní v priestoroch nemocnice justičná stráž z Banskej Bystrice použila putá, retiazky aj spútavací opasok. Pritom o ich použití rozhoduje riaditeľ alebo ním poverený príslušník. A preto s ohľadom na pooperačný stav Lučanského, po plnej anestéze, hodnotí komisia použitie donucovacích prostriedkov ako neprimerané: “Dochádza nimi k obmedzeniu pohybu väznenej osoby, môže navyše u osôb v pooperačnom stave viesť k nečakanej strate koordinácie pohybu a tým aj k zraneniu.”

To sa aj stalo, Lučanský pri sadaní na vozík pri prevoze na vyšetrenia.

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sú oprávnení pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby použiť preventívne niektoré druhy donucovacích prostriedkov, ako prostriedok na obmedzenie pohybu ako napr.: predvádzacie retiazky, spútavacie retiazky, putá, spútavací opasok, spútavacie popruhy a prostriedky k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity.

ZVJS tvrdí, že 10.12.2020 príslušníci zboru, ktorí zabezpečovali stráženie v civilnom zdravotníckom zariadení použili u väznenej osoby pri jej pohybe v rámci objektu nemocnice spútavací opasok.

Zmenia predpisy

Podľa hovorkyne ZVJS Moniky Kacvinskej ri rozhodovaní o použití donucovacích prostriedkov sa prihliada najmä na závažnosť spáchanej trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, nebezpečnosť, poznatky preventívno-bezpečnostnej služby a správanie eskortovanej osoby a pod. Použitie donucovacích prostriedkov pred eskortovaním obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaním osoby určí na návrh vedúceho oddelenia ochrany riaditeľ ústavu, ak ďalej nie je uvedené inak. "ZVJS sa aktuálne zaoberá odporúčaniami komisie, ktoré boli doručené v záverečnej správe, následkom čoho dôjde k úprave posudzovania a používania donucovacích prostriedkov. To znamená, aby sa donucovacie prostriedky používali po individuálnom zvážení rizík a preventívne boli využívané len v minimálnej možnej miere."

